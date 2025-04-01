В Горловке в ДНР при атаке дрона пострадали 12 человек

В Горловке 12 человек пострадали в результате удара украинского беспилотника по автобусу, сообщил мэр Иван Приходько.

«Опять в автобус», — написал он.

Как уточнил глава города, атака произошла на площади Победы.

В прошлый раз автобус в Горловке попал под удар дрона в середине марта. Автобус загорелся, его потушили. В салоне находились два пассажира и водитель, они смогли выбраться самостоятельно.

В конце марта беспилотник атаковал съемочную группу «Вести. Донецк». Дрон взорвался рядом с машиной, часть его осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор получили контузию.