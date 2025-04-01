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Военная операция на Украине ,  
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В Горловке в ДНР при атаке дрона пострадали 12 человек

Сюжет
Военная операция на Украине

В Горловке 12 человек пострадали в результате удара украинского беспилотника по автобусу, сообщил мэр Иван Приходько.

«Опять в автобус», — написал он.

Как уточнил глава города, атака произошла на площади Победы.

В прошлый раз автобус в Горловке попал под удар дрона в середине марта. Автобус загорелся, его потушили. В салоне находились два пассажира и водитель, они смогли выбраться самостоятельно.

В Горловке сообщили об 11 пострадавших при обстреле
Политика
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В конце марта беспилотник атаковал съемочную группу «Вести. Донецк». Дрон взорвался рядом с машиной, часть его осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор получили контузию.

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Теги
Горловка ДНР Военная операция на Украине дроны беспилотники
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