При атаке БПЛА на пожарную часть в Горловке пострадали два сотрудника

Фото: МЧС ДНР

Два сотрудника МЧС пострадали в результате атаки беспилотника на пожарную часть в городе Горловка в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Пострадали два сотрудника МЧС России: пожарный и водитель. С акубаротравмой (повреждение среднего и внутреннего уха из-за резкого изменения давления и громкого звука. — РБК) они доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

Накануне в Горловке дроны атаковали автобус, из-за чего возник пожар. Огонь удалось ликвидировать.

В салоне автобуса находились два пассажира и водитель, они смогли выбраться самостоятельно. По информации МЧС, тогда никто не пострадал — помощь врачей не потребовалась.