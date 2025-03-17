При атаке БПЛА на пожарную часть в Горловке пострадали два сотрудника
Два сотрудника МЧС пострадали в результате атаки беспилотника на пожарную часть в городе Горловка в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«Пострадали два сотрудника МЧС России: пожарный и водитель. С акубаротравмой (повреждение среднего и внутреннего уха из-за резкого изменения давления и громкого звука. — РБК) они доставлены в больницу», — говорится в сообщении.
Накануне в Горловке дроны атаковали автобус, из-за чего возник пожар. Огонь удалось ликвидировать.
В салоне автобуса находились два пассажира и водитель, они смогли выбраться самостоятельно. По информации МЧС, тогда никто не пострадал — помощь врачей не потребовалась.
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