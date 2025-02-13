Бербок после беседы Трампа с Путиным заявила о необходимости достичь мира сообща

Бербок после беседы Трампа с Путиным призвала достичь мира сообща

Анналена Бербок (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Ни одно решение по урегулированию конфликта на Украине не может быть принято без учета мнения Киева, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, ее слова приводит Politico.

Так она прокомментировала разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, который состоялся накануне, 12 февраля.

«Мира можно достичь только сообща. А это значит: с Украиной и с европейцами», — сказала Бербок.

Трамп, комментируя беседу с Путиным, назвал ее долгой и продуктивной. По словам американского президента, они договорились о личной встрече и «немедленном начале переговоров» по урегулированию конфликта на Украине.

Российский президент в разговоре «упомянул о необходимости устранения первопричин» конфликта, а также «поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», сообщали в Кремле.

После разговора с Путиным Трамп также созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего заявил, что тот хочет мира.