Бербок после беседы Трампа с Путиным призвала достичь мира сообща
Ни одно решение по урегулированию конфликта на Украине не может быть принято без учета мнения Киева, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, ее слова приводит Politico.
Так она прокомментировала разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, который состоялся накануне, 12 февраля.
«Мира можно достичь только сообща. А это значит: с Украиной и с европейцами», — сказала Бербок.
Трамп, комментируя беседу с Путиным, назвал ее долгой и продуктивной. По словам американского президента, они договорились о личной встрече и «немедленном начале переговоров» по урегулированию конфликта на Украине.
Российский президент в разговоре «упомянул о необходимости устранения первопричин» конфликта, а также «поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», сообщали в Кремле.
После разговора с Путиным Трамп также созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего заявил, что тот хочет мира.
Читайте РБК в Telegram.
Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине
Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина
Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»
Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа
Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа
Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября
Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине
Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды