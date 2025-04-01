В Минтруде назвали условия для введения соцкарты пенсионеров в России

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Реализация инициативы по введению единой социальной карты для пенсионеров в России потребует значительных изменений в социальном законодательстве. Об этом сообщил журналистам глава Минтруда Антон Котяков, комментируя предложение лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова о введении единой социальной карты для пенсионеров по всей стране. Его слова приводит ТАСС.

«Это не вопрос введения карты, а вопрос изменения социального законодательства», — подчеркнул Котяков.

Министр отметил, что для запуска такой карты необходимо разработать единый федеральный стандарт предоставления льгот, поскольку сейчас в каждом регионе действуют собственные правила.

В качестве примера он привел уже существующую систему удостоверений для многодетных семей, которые имеют QR-код и получают льготы по всей стране. Однако внедрение единой карты для пенсионеров потребует межрегионального финансирования, что, по его словам, может создать финансовую нагрузку для некоторых субъектов.

Кроме того, потребуется широкое обсуждение инициативы не только с федеральными органами власти, но и с регионами.

«Она [инициатива] требует масштабного обсуждения со всеми участниками процесса», — заключил министр.

Миронов в конце марта предложил ввести в России социальную карту единого образца для всех пенсионеров. Он отметил, что эта карта должна действовать на всей территории страны.

Политик раскритиковал нынешнюю систему, при которой соцкарта перестает работать за пределами одного региона.

«Наши люди трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта федерации», — заявил Миронов.

Он добавил, что депутаты фракции подготовят законопроект, который закрепит единый стандарт социальной карты для пенсионеров.