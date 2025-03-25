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В Госдуме предложили ввести единую социальную карту для пенсионеров

Миронов: в России нужно ввести единую социальную карту для пенсионеров

Для всех пенсионеров России необходимо ввести единую социальную карту, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По словам политика, необходима социальная карта единого образца, которая будет действовать на всей территории России. Практику, при которой социальная карта перестает работать за пределами одного региона, Миронов назвал несправедливой.

«Наши люди трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта Федерации. Не должен пенсионер чувствовать себя обойденным, только потому что пересек административную границу. Он не на чужую землю попал, он у себя дома», — сказал он и добавил, что депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» будут готовить соответствующую законодательную инициативу.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее в марте Миронов напомнил, что его партия разрабатывает пакет законопроектов о реформе пенсионного законодательства, который, в частности, предусматривает увеличение размера пенсии до 40% от зарплаты. По его словам, при повышении пенсионного возраста россиянам обещали 40% от прежней зарплаты, но в 2024 году размеры пенсий составили всего 23% от заработной платы.

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Пенсионеры выплаты Справедливая Россия Сергей Миронов социальная защита
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