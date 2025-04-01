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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате трех БПЛА над Брянской областью

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 1 апреля силы ПВО перехватили три украинских беспилотника в небе над Брянской область, сообщает Минобороны России в своем телеграм-канале.

Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на местах», — отметил он.

Богомаз заявил об атаке дронов на объект энергетики в Брянской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Власти Брянской области регулярно сообщают об ударах беспилотников ВСУ по территории региона.

Так, 30 марта Богомаз сообщил, об ударе ВСУ FPV-дроном по селу Подывотье. Губернатор отметил, что БПЛА атаковал электротрансформаторную подстанцию в Севском районе. В результате, было нарушено энергоснабжение. Тем самым, украинские военные ударили по объектам российской энергетики, несмотря на заявления президента Владимир Зеленского о прекращении атак по таким объектам, отметил тогда Богомаз.

Позже, в ночь на 31 марта Минобороны сообщило об уничтожении 41 дрона над регионом.

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Брянская область БПЛА Александр Богомаз
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