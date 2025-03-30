Съемочная группа «Вести. Донецк» попала под удар дрона в Горловке
Журналисты съемочной группы «Вести. Донецк» попали под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Горловке Донецкой народной республики (ДНР), сообщает телеканал в своем телеграм-канале.
«Сегодня около 15:00 беспилотник ВСУ намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент», — говорится в сообщении.
Беспилотник взорвался рядом с машиной, из-за чего часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор были контужены, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. О состоянии корреспондента телеканал не сообщил.
26 марта съемочная группа «Первого канала» подорвалась на мине в Белгородской области, погибла военкор Анна Прокофьева, ей было 35 лет. Также ранения получил оператор Дмитрий Волков. По словам ее коллеги военкора Владимира Романова, она работала в Краснояружском районе и погибла во время выполнения редакционного задания.
Похороны Прокофьевой прошли 30 марта на Троекуровском кладбище в Москве.
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