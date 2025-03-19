Мэр Приходько: при обстреле центра Горловки пострадали 11 человек

В Горловке сообщили об 11 пострадавших при обстреле

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

ВСУ обстреляли центр Горловки, ранения получили 11 мирных жителей, сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

По его словам, удар был нанесен кассетными боеприпасами, под него также попал жилой массив «Строитель». Повреждения при обстреле получила гражданская инфраструктура, несколько домов и маршрутное такси.

Двумя днями ранее, 17 марта, в Горловке под удар беспилотника попала пожарная часть. В результате пострадали два сотрудника МЧС.