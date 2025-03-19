 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Горловке сообщили об 11 пострадавших при обстреле

Мэр Приходько: при обстреле центра Горловки пострадали 11 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

ВСУ обстреляли центр Горловки, ранения получили 11 мирных жителей, сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

По его словам, удар был нанесен кассетными боеприпасами, под него также попал жилой массив «Строитель». Повреждения при обстреле получила гражданская инфраструктура, несколько домов и маршрутное такси.

В Горловке при обстреле больницы пострадали 10 человек
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Двумя днями ранее, 17 марта, в Горловке под удар беспилотника попала пожарная часть. В результате пострадали два сотрудника МЧС.

Читайте РБК в Telegram.

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Разговор Путина и Трампа. Первые подробности

Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Горловка ДНР обстрел ВСУ раненые
Материалы по теме
При атаке БПЛА на пожарную часть в Горловке пострадали два сотрудника
Политика
Автобус загорелся из-за атаки дрона в Горловке в ДНР
Политика
В Горловке при обстреле больницы пострадали 10 человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18 мар, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18 мар, 18:21
Куда пожаловаться и как действовать, если вас сбил самокатчикLife, 10:21
Более 150 человек вышли на поиски похищенной в Ачинске 15-летней девушкиОбщество, 10:19
Снюс по-новому: как мир снова «подсел» на никотиновые подушечкиPro, 10:16
Михалков опроверг сообщения о своей госпитализацииОбщество, 10:10
Курс стейблкоина USDT компании Tether просел ниже 85 руб.Крипто, 10:08
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:05
Когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 09:58
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
В пруду в Новой Москве нашли тела двух детейОбщество, 09:48
Увольнение по сокращению стало дороже. Кому придется больше платитьPro, 09:40
Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» выйти в лидеры НХЛСпорт, 09:38
Осужденного за убийство Немцова перевели в колонию в ЧечнеПолитика, 09:32
Один из крупнейших железнодорожных операторов рассмотрит продажу бизнесаБизнес, 09:21
Цена золота вновь побила исторический рекордИнвестиции, 09:19
В Москве зафиксировали абсолютный для февраля рекорд спроса на ипотекуНедвижимость, 09:18