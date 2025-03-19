В Горловке сообщили об 11 пострадавших при обстреле
ВСУ обстреляли центр Горловки, ранения получили 11 мирных жителей, сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.
По его словам, удар был нанесен кассетными боеприпасами, под него также попал жилой массив «Строитель». Повреждения при обстреле получила гражданская инфраструктура, несколько домов и маршрутное такси.
Двумя днями ранее, 17 марта, в Горловке под удар беспилотника попала пожарная часть. В результате пострадали два сотрудника МЧС.
Читайте РБК в Telegram.
Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения
Разговор Путина и Трампа. Первые подробности
Путин и Трамп завершили телефонный разговор
Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным
Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе
Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия
Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года
Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции
Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов