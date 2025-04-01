Израиль нанес удар по пригороду Бейрута и ликвидировал члена «Хезболлы»
Вооруженные силы Израиля под руководством Службы поддержки разведки США (ISA) нанесли удар по району Дахия, «ключевому оплоту» ливанской группировки «Хезболла». Об этом сообщает пресс-служба израильской армии обороны (ЦАХАЛ).
Дахия — южный пригород Бейрута, столицы Ливана.
«Целью удара был террорист «Хезболлы», который недавно руководил боевиками ХАМАС и помогал им в планировании масштабного теракта против израильских граждан», — говорится в публикации.
ЦАХАЛ и ISA приняли меры по его ликвидации и устранили угрозу.
В результате атаки три человека погибли и четыре получили ранения, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана. По информации телеканала, удар пришелся на жилую квартиру в районе Мади.
25 марта в ЦАХАЛ сообщили об атаке на две сирийские военные базы. Военные тогда отметили, что Израиль намерен устранить любую угрозу для своих граждан, поэтому «ЦАХАЛ продолжит действовать».
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