 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

Израиль нанес удар по пригороду Бейрута и ликвидировал члена «Хезболлы»

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Вооруженные силы Израиля под руководством Службы поддержки разведки США (ISA) нанесли удар по району Дахия, «ключевому оплоту» ливанской группировки «Хезболла». Об этом сообщает пресс-служба израильской армии обороны (ЦАХАЛ).

Дахия — южный пригород Бейрута, столицы Ливана.

«Целью удара был террорист «Хезболлы», который недавно руководил боевиками ХАМАС и помогал им в планировании масштабного теракта против израильских граждан», — говорится в публикации.

ЦАХАЛ и ISA приняли меры по его ликвидации и устранили угрозу.

Хаменеи пообещал «сокрушительный ответ» на провокации США и Израиля
Политика
Али Хаменеи

В результате атаки три человека погибли и четыре получили ранения, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана. По информации телеканала, удар пришелся на жилую квартиру в районе Мади.

25 марта в ЦАХАЛ сообщили об атаке на две сирийские военные базы. Военные тогда отметили, что Израиль намерен устранить любую угрозу для своих граждан, поэтому «ЦАХАЛ продолжит действовать».

Читайте РБК в Telegram.

В Китае назвали условие отправки миротворцев на Украину

Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента

В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом

Фицо назвал шуткой разговор с Урсулой фон дер Ляйен о полном идиоте

Путин подписал указ о весеннем призыве. Когда он начнется

Число погибших в Мьянме возросло до 2056 человек

Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

ЦБ резко поднял официальный курс доллара

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Израиль Хезболла Ливан США
Материалы по теме
Хаменеи пообещал «сокрушительный ответ» на провокации США и Израиля
Политика
ХАМАС согласился на новое предложение о перемирии с Израилем
Политика
Израиль нанес удары по сирийским военным базам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 92,43 (+2,77) Инвестиции, 31 мар, 18:12 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 85,5 (+1,82) Инвестиции, 31 мар, 18:12
Семью бывшего менеджера Bloomberg нашли мертвой дома в Южной КаролинеОбщество, 06:22
В Госдуме предложили изменить подход к индексации пенсийЭкономика, 06:05
Книга о любви к себе и автобиография Цискаридзе стали бестселлерами-2024Общество, 06:00
Власти начали обсуждать маркировку смартфонов из-за рубежаЭкономика, 05:38
Израиль нанес удар по пригороду Бейрута и ликвидировал члена «Хезболлы»Политика, 05:12
На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в TelegramТехнологии и медиа, 05:00
Трамп заявил о желании сразиться с Обамой на выборахПолитика, 04:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Армия Китая начала учения вблизи ТайваняПолитика, 04:20
Гаитянские бандиты освободили из тюрьмы сотни заключенныхПолитика, 03:52
В Новгородской области протестируют режим защиты от дроновОбщество, 03:36
Посольство Бразилии опровергло требование к россиянкам не рожать в странеПолитика, 03:13
Глава МВФ увидела пользу для экономики Европы в росте оборонных расходовЭкономика, 02:56
Генерал-майор Оглоблин признал вину в получении взятки в ₽12 млнПолитика, 02:40
Трамп заявил, что рассчитывает на согласие России на сделку по УкраинеПолитика, 02:06