Армия Китая начала учения вблизи Тайваня
Китайские военные заявили о начале совместных учений армии, флота и ракетных войск вблизи Тайваня, передает Xinhua.
Это «серьезное предупреждение» и «мощный сдерживающий фактор» для выступающих за независимость Тайваня, завил официальный представитель Восточной зоны боевого командования армии Китая Ши И. Он охарактеризовал действия Пекина как законные и необходимые для защиты национального суверенитета и поддержания национального единства.
По его словам, основное внимание во время учений будет уделено патрулированию в боевой готовности на море и в воздухе, захвату всестороннего контроля, нанесению ударов по морским и наземным целям и установлению контроля над ключевыми районами и дорогами.
18 марта Тайвань в ходе своих ежегодных военных учений обозначил 2027 года как год, в котором может произойти нападение Китая на остров.
Пентагон США, власти Тайваня и военные эксперты смоделировали возможные сценарии блокады со стороны Китая. Изоляция станет самым серьезным вызовом для острова за исключением вторжения, она вынудит сдаться Пекину, писала The Wall Street Journal.
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