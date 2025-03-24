В США и на Тайване смоделировали сценарии блокады острова Китаем

Китай рассматривает несколько вариантов блокады Тайваня, считают в Вашингтоне и Тайбэе. Они включают воздушную атаку на военные объекты и аэропорты, окружение острова и минирование ключевых портов

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Пентагон США, власти Тайваня и военные эксперты смоделировали возможные сценарии блокады острова со стороны Китая, сообщает The Wall Street Journal. Изоляция станет самым серьезным вызовом для Тайбэя за исключением вторжения, она вынудит остров сдаться Пекину.

Просчитать вероятные действия Китая можно благодаря масштабным военным учениям, которые в последние годы проводятся у острова, пишет WSJ. По словам источников газеты, эксперты изучили около десятка вариантов, все они имеют общие черты.

Атака: Китай атакует с воздуха инфраструктуру Тайваня, включая военные объекты, порты и аэропорты, задействуя реактивные истребители, вертолеты и беспилотники.

Блокада: остров окружат корабли китайских ВМС, при этом они будут держать дистанцию и оставаться вне досягаемости противокорабельных ракет берегового базирования. Авианосная ударная группа займет позицию к юго-востоку от Тайваня, откуда сможет запускать истребители J-15, чтобы сдерживать силы США и других стран. Образовавшиеся «пробелы» у острова заполнят гражданские суда так называемого морского ополчения.

Изоляция: Китай заблокирует доступ торговых судов к Тайваню, в том числе за счет минирования главных портов острова.

Киберизоляция: китайские грузовые суда повредят десятки подводных интернет-кабелей. Пекин начнет кибератаки против военного командования и финансовых систем Тайваня.

У Китая есть средства для нанесения удара по Тайваню: по данным Пентагона, вооруженные силы страны располагают примерно 1,9 тыс. реактивными истребителями и 500 бомбардировщиками, а также более 3 тыс. ракет, способных достичь острова. Сейчас в состав военно-морских сил Китая входят более 370 судов, а к 2030 году, по прогнозу Исследовательской службы американского конгресса, их количество достигнет 425 (на треть больше, чем у США).

Тайвань на 96% зависит от импорта энергоресурсов — нефти, угля и природного газа, также остров импортирует около 70% продовольственных товаров. Возможная блокада со стороны Китая «задушит» экономику острова и подорвет решимость властей сопротивляться, пишет WSJ. Если блокады не будет, Пекин может объявить «карантин», в ходе которого китайские правоохранительные органы будут перехватывать суда, доставляющие на остров жизненно важные товары.

На Тайване опасаются, что китайские военные маневры перерастут в фактическую атаку, пишет WSJ. В ходе ежегодных военных учений Тайбэй обозначил 2027-й как год, в котором может произойти вторжение армии Китая, такие же сроки называли и США при предыдущей американской администрации. Нынешний президент Дональд Трамп, по словам главы Минфина Скотте Бессента, уверен, что вторжения не произойдет, пока Китай возглавляет Си Цзиньпин.