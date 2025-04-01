 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Гаитянские бандиты освободили из тюрьмы сотни заключенных

Гаитянские бандиты захватили расположенный в центре страны город Миребале и освободили из местной тюрьмы заключенных, сообщает Radio RFM 104.9 на своей странице в X.

По информации Rezo Nodwes, речь идет о сотнях осужденных. Бандиты также убили нескольких граждан и подожгли полицейский участок.

Нападение выявило уровень некомпетентности правоохранительных органов, отмечает издание. Так, бандиты перед захватом города угрожали несколько недель, гражданское общество настоятельно требовало укрепить населенный пункт, но власти не предприняли никаких превентивных действий.

Национальная полиция Гаити объявила о развертывании специализированных подразделений в Миребале с целью выследить преступников, сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в X.

Американский пассажирский лайнер обстреляли при попытке сесть в Гаити
Общество

Это не первое нападение вооруженных группировок на города. Например, в июле 2024 года в столице Порт-о-Пренсе премьер-министр Гаити Гарри Конил был вынужден эвакуироваться после нападения бандитов на больницу в центре. Политик находился в медучреждении с незапланированным визитом.

До этого, в марте 2024 года, власти страны ввели в связи с атаками уличных банд режим ЧС. Тогда вооруженные группировки попытались захватить главный международный аэропорт Гаити.

Читайте РБК в Telegram.

В Китае назвали условие отправки миротворцев на Украину

Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента

В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом

Фицо назвал шуткой разговор с Урсулой фон дер Ляйен о полном идиоте

Путин подписал указ о весеннем призыве. Когда он начнется

Число погибших в Мьянме возросло до 2056 человек

Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

ЦБ резко поднял официальный курс доллара

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Гаити тюрьма бандиты нападение
Материалы по теме
Американский пассажирский лайнер обстреляли при попытке сесть в Гаити
Общество
Бандиты напали на премьер-министра Гаити
Политика
Вооруженные банды Гаити парализовали работу топливного терминала
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 92,43 (+2,77) Инвестиции, 31 мар, 18:12 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 85,5 (+1,82) Инвестиции, 31 мар, 18:12
На новых смартфонах нашли вирус, крадущий аккаунты в TelegramТехнологии и медиа, 05:00
Трамп заявил о желании сразиться с Обамой на выборахПолитика, 04:48
Армия Китая начала учения вблизи ТайваняПолитика, 04:20
Гаитянские бандиты освободили из тюрьмы сотни заключенныхПолитика, 03:52
В Новгородской области протестируют режим защиты от дроновОбщество, 03:36
Посольство Бразилии опровергло требование к россиянкам не рожать в странеПолитика, 03:13
Глава МВФ увидела пользу для экономики Европы в росте оборонных расходовЭкономика, 02:56
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Генерал-майор Оглоблин признал вину в получении взятки в ₽12 млнПолитика, 02:40
Трамп заявил, что рассчитывает на согласие России на сделку об УкраинеПолитика, 02:06
Трамп исключил вступление Украины в НАТО в обмен на сделку об ископаемыхПолитика, 01:47
КТК приостановил работу двух причальных устройств после проверкиОбщество, 01:37
Арахамия опроверг подготовку Украины к выборамПолитика, 01:36
Британия анонсировала встречу с военным руководством Франции и УкраиныПолитика, 01:16
Как российские роботы взрывают цели противотанковой миной. ВидеоПолитика, 01:07