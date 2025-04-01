Гаитянские бандиты освободили из тюрьмы сотни заключенных

Гаитянские бандиты захватили расположенный в центре страны город Миребале и освободили из местной тюрьмы заключенных, сообщает Radio RFM 104.9 на своей странице в X.

По информации Rezo Nodwes, речь идет о сотнях осужденных. Бандиты также убили нескольких граждан и подожгли полицейский участок.

Нападение выявило уровень некомпетентности правоохранительных органов, отмечает издание. Так, бандиты перед захватом города угрожали несколько недель, гражданское общество настоятельно требовало укрепить населенный пункт, но власти не предприняли никаких превентивных действий.

Национальная полиция Гаити объявила о развертывании специализированных подразделений в Миребале с целью выследить преступников, сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в X.

Это не первое нападение вооруженных группировок на города. Например, в июле 2024 года в столице Порт-о-Пренсе премьер-министр Гаити Гарри Конил был вынужден эвакуироваться после нападения бандитов на больницу в центре. Политик находился в медучреждении с незапланированным визитом.

До этого, в марте 2024 года, власти страны ввели в связи с атаками уличных банд режим ЧС. Тогда вооруженные группировки попытались захватить главный международный аэропорт Гаити.