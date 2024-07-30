Бандиты напали на премьер-министра Гаити

Гарри Конил (Фото: Ralph Tedy Erol / Reuters)

Премьер-министр Гаити Гарри Конил был вынужден эвакуироваться после нападения бандитов на больницу, в которой он находился. Об этом сообщила доминиканская газета Diario Libre, которая опубликовала видеозапись инцидента.

Глава правительства Гаити Гарри Конил прибыл больницу в центре столицы Порт-о-Пренсе с незапланированным визитом. Когда он собирался ее покинуть, вооруженные бандиты открыли стрельбу.

На видео с места происшествия, распространившихся в социальных сетях, видно разбегающихся журналистов и военных. В частности, среди них — офицеры из Кении, которые с июня в рамках миссии ООН оказывают содействие местной полиции при проведении операций против преступных группировок.

По данным Diario Libre, Гарри Конил не пострадал, подробности случившегося на данный момент устанавливаются.

Еще в марте местные власти ввели режим ЧС в связи с атаками уличных банд. Тогда же вооруженные группировки попытались захватить главный международный аэропорт Гаити, в результате чего произошла перестрелка.