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Общество ,  
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В МВД напомнили об истечении срока замены иностранных водительских прав

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Во вторник, 1 апреля, истекает срок, когда можно в упрощенной форме обменять иностранные водительские права на российские, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

В рамках упрощенной формы можно просто обменять иностранные водительские права на российские.

Подобной мерой могут воспользоваться россияне и иностранные граждане с российским паспортом или видом на жительство (ВНЖ) в России. После истечения срока, для того чтобы пользоваться правами, необходимо будет сдать экзамен в ГАИ.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

«Иностранные водительские удостоверения, имеющиеся у вышеуказанных граждан, становятся недействительными для управления транспортными средствами на территории России», — написала Волк в своем телеграм-канале.

Она предупредила, что если такие граждане сядут за руль, то тогда их могут привлечь по ст. 12.7 Кодекса об административных правонарушениях — управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.

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Теги
МВД водительские права иностранные граждане Россия Ирина Волк
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