Роскомнадзор объяснил проблемы в работе Steam
В работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam случился сбой, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора. По предварительной информации ведомства, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса.
Неполадки с 20:00 фиксирует ведомственный Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Жалобы поступают от пользователей из России, Германии, США и Великобритании.
По данным Downdetector, на 20:30 мск о сбое сообщили 3230 человек.
В прошлый раз пользователи в России пожаловались на неполадки в работе Steam в январе этого года. Проблема также была из-за сбоя на инфраструктуре сервиса.
Steam — это цифровая платформа, которая принадлежит американской компании Valve Corp. Она предоставляет пользователям возможность приобретать, скачивать, устанавливать и запускать видеоигры и программное обеспечение.
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