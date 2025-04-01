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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор объяснил проблемы в работе Steam

В работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam случился сбой, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора. По предварительной информации ведомства, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса.

Неполадки с 20:00 фиксирует ведомственный Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Жалобы поступают от пользователей из России, Германии, США и Великобритании.

По данным Downdetector, на 20:30 мск о сбое сообщили 3230 человек.

Steam согласился удалить информацию про ЛГБТ по требованию Роскомнадзора
Технологии и медиа
Фото:FellowNeko / Shutterstock

В прошлый раз пользователи в России пожаловались на неполадки в работе Steam в январе этого года. Проблема также была из-за сбоя на инфраструктуре сервиса.

Steam — это цифровая платформа, которая принадлежит американской компании Valve Corp. Она предоставляет пользователям возможность приобретать, скачивать, устанавливать и запускать видеоигры и программное обеспечение.

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Steam Роскомнадзор технический сбой онлайн-магазины
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Пользователи в России пожаловались на сбои в работе платформы Steam
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В работе Steam произошел глобальный сбой
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Steam согласился удалить информацию про ЛГБТ по требованию Роскомнадзора
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