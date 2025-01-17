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Технологии и медиа ,  
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Пользователи в России пожаловались на сбои в работе платформы Steam

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские пользователи сообщили о проблемах в работе платформы компьютерных игр Steam. Так, по данным сервиса downdetector.ru, за час на функционирование платформы поступило почти 4 тыс. жалоб.

Чаще всего жалуются на сбои в работе сайта и личного кабинета. Больше всего обращений приходит с Сахалина, из Магаданской, Новосибирской и Свердловской областей.

Как сообщили РБК в Роскомнадзоре, они также с 13:45 мск фиксируют сбой в работе Steam. По данным ведомства, жалобы пользователей отмечены не только в России, но и в Германии, США и Великобритании.

По предварительным данным, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса, уточнили в РКН.

Steam — это цифровая платформа, которая принадлежит американской компании Valve Corp. Она предоставляет пользователям возможность приобретать, скачивать, устанавливать и запускать видеоигры и программное обеспечение.

В работе Steam произошел глобальный сбой
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Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В феврале 2024 года Роскомнадзор внес портал Steam Community в реестр запрещенных сайтов «за распространение информации о способах изготовления наркотических средств».

После удаления спорного контента сайт исключили из реестра. В октябре того же года ведомство подтвердило, что блокировка Steam в России не планируется. Однако 2 марта 2022 года разработчик закрыл для пользователей из России основные способы оплаты в Steam — карты Visa, Mastercard и «Мир».

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