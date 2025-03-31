Службы ЖКХ Москвы привели в режим повышенной готовности

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Городские службы Москвы находятся в режиме повышенной готовности в связи с ожиданием сильного дождя и ветра 1 и 2 апреля. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, его слова передает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«По экстренному сообщению метеорологов, 1 и 2 апреля в столице ожидается сильный дождь, всего может выпасть до 27 мм осадков, что составляет свыше 70% месячной нормы. Непогода может сопровождаться усилением ветра с порывами до 14 м/с», — сообщил Бирюков.

Как рассказали в пресс-службе, в связи с этим столичные службы примут меры по защите зданий и транспорта от порывов ветра, а электросетевые организации подготовят источники аварийного питания. На улицах города также станут дежурить бригады ГУП «Мосводосток», дополнительно в помощь к ним привлекут перекачивающую технику дорожных служб и инженерных компаний.

Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов будут на круглосуточном дежурстве.

Со вторника, 1 апреля, в Центральной России также начнется похолодание, и в грядущие выходные, 5 и 6 апреля, в Московском регионе синоптики ожидают заморозки до минус 5 градусов, рассказал ранее в понедельник начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков. По его словам, 1 апреля, несмотря на осадки, сохранится тепло до 12 градусов. В течение недели дневные температуры останутся на уровне 10–12 градусов, однако ночные будут опускаться ниже нуля.