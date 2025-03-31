В Москве во вторник выпадет до двух третей месячной нормы осадков

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В столичном регионе во вторник, 1 апреля, может выпасть до 25 мм осадков — это две трети от месячной нормы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Апрельское тепло в Москве будет недолгим: со вторника готовимся к дождям — завтра за сутки выпадет 25 мм осадков, или две трети от месячной нормы, и последующему постепенному похолоданию, которое к выходным и на следующей неделе, при околонулевой ночной температуре, может привести к осадкам в смешанной фазе, то есть к дождю вперемешку с мокрым снегом», — рассказал метеоролог.

Со вторника в Центральной России начнется похолодание, и в грядущие выходные, 5 и 6 апреля, в Московском регионе ожидаются заморозки до минус пяти градусов, рассказал агентству городских новостей «Москва» начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков. По его словам, во вторник, несмотря на осадки, сохранится тепло до 12 градусов. В течение недели дневные температуры останутся на уровне 10–12 градусов, однако ночные будут опускаться до уровня ниже нуля.

Понедельник, 31 марта, стал в Москве самым теплым днем с начала года, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «Температура воздуха вплотную приблизилась к отметке плюс 16 градусов. Однако с окончанием марта закончится и «апрельское» тепло. Уже во вторник регион окажется под влиянием передней части активного южного циклона. Он закроет небо плотными облаками и принесет долгожданные дожди. Напомним, что последний раз сильные дожди в Москве наблюдались в середине марта», — пояснил синоптик.

Кроме похолодания москвичей ждет падение атмосферного давления и смена направления ветра: в ближайшие дни он будет северным. Всего за вторник и среду в столице «выпадет около половины от месячной нормы апреля — казалось бы, большой объем, но апрель — самый сухой месяц по климату столицы и норма осадков составляет всего 37 мм», — добавил Леус.