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Общество ,  
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Дагестанские таможенники пресекли вывоз двух старинных книг в Турцию

Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

Сотрудники Федеральной таможенной службы Дагестана пресекли вывоз двух старинных рукописных книг в Турцию, сообщила пресс-служба ведомства.

Инспекторы остановили 58-летнего россиянина, направлявшегося в Турцию, для выборочного контроля и обнаружили в его чемодане две старинные рукописные книги на арабском языке. Мужчина пояснил, что книги достались ему в наследство, при этом одну из них он вез в качестве подарка, а другую — для реставрации.

Таможенники не нашли у пассажира разрешительных документов на вывоз книг из России.

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Экспертиза установила, что издания являются рукописями конца XVIII — начала XIX веков и представляют собой культурную ценность. Их рыночная стоимость составляет 345 тыс. руб.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса — контрабанда культурных ценностей, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Федеральная таможенная служба контрабанда незаконный вывоз
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