Ребенок и двое взрослых погибли при падении BMW с парковки ТЦ в Краснодаре

Трое погибли при падении BMW с третьего этажа парковки ТЦ в Краснодаре

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Иномарка выпала с третьего этажа парковки торгового центра в Краснодаре, в результате погибли люди, сообщил в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В региональном управлении МВД сообщили, что около 12:10 по местному времени (совпадает с мск) автомобиль BMW упал на проезжую часть улицы Рашпилевская с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра на улице Володи Головатого. На пересечении этих улиц расположен ТЦ «Галерея Краснодар».

По информации МВД, в результате падения погибли три человека, которые находились в салоне машины. Это 37-летний водитель, женщина и ребенок (мальчик).

МВД инициировало доследственную проверку, так же поступила прокуратура. В ведомстве сообщили, что водитель BMW X6M не справился с управлением и, набрав скорость, пробил ограждение. В результате машина вылетела с третьего этажа парковки.

Телеграм-каналы Baza и SHOT утверждают, что погибшие — члены одной семьи, были живы в момент падения. По их данным, их изначально передали врачам, однако спасти пострадавших не удалось. Каналы пишут, что водитель автомобиля мог перепутать педали газа и тормоза.