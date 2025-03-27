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Общество ,  
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В Екатеринбурге при столкновении автомобилей пострадали пять пешеходов

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области / VK
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области / VK

В Екатеринбурге на улице Технической столкнулись два автомобиля, один из которых наехал на пешеходов, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

Авария произошла рядом с домом № 9.

«Автоинспекторы работают на месте инцидента, количество участников <...> устанавливается», — говорится в сообщении.

В региональном управлении Минздрава сообщили, что в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей.

«На месте происшествия работали четыре бригады скорой медицинской помощи, включая две специализированные педиатрические и одну реанимационную», — отметили в ведомстве.

Детей госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии, уточнили в Минздраве. Второй ребенок и пострадавшие взрослые — в состоянии средней тяжести.

В Екатеринбурге при наезде машины на пешеходов погиб человек
Общество
Фото:gibdd_66 / VK

В начале февраля в Ленинском районе Екатеринбурга автомобиль врезался в толпу пешеходов. В результате погиб мужчина, еще трое пострадали, среди них — ребенок. По данным Госавтоинспекции, автомобиль марки Volkswagen при совершении маневра на высокой скорости задел два легковых автомобиля, после выехал на встречную полосу, столкнулся с машиной марки Nissan и врезался в толпу пешеходов.

Водители двух машин, с которыми столкнулся владелец Volkswagen, покинули место ДТП.

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