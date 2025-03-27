В Екатеринбурге при столкновении автомобилей пострадали пять пешеходов
В Екатеринбурге на улице Технической столкнулись два автомобиля, один из которых наехал на пешеходов, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
Авария произошла рядом с домом № 9.
«Автоинспекторы работают на месте инцидента, количество участников <...> устанавливается», — говорится в сообщении.
В региональном управлении Минздрава сообщили, что в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей.
«На месте происшествия работали четыре бригады скорой медицинской помощи, включая две специализированные педиатрические и одну реанимационную», — отметили в ведомстве.
Детей госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии, уточнили в Минздраве. Второй ребенок и пострадавшие взрослые — в состоянии средней тяжести.
В начале февраля в Ленинском районе Екатеринбурга автомобиль врезался в толпу пешеходов. В результате погиб мужчина, еще трое пострадали, среди них — ребенок. По данным Госавтоинспекции, автомобиль марки Volkswagen при совершении маневра на высокой скорости задел два легковых автомобиля, после выехал на встречную полосу, столкнулся с машиной марки Nissan и врезался в толпу пешеходов.
Водители двух машин, с которыми столкнулся владелец Volkswagen, покинули место ДТП.
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