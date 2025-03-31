США нанесли серию ударов по авиабазе хуситов около столицы Йемена

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Авиация США нанесла три удара в трех провинциях Йемена, включая столицу Сану, сообщают «Аль-Арабия» и Al Hadath со ссылкой на источники.

В частности, удары были нанесены по складам оружия на базе «Аль-Дайлами», которая находится в 15 км к северу от столицы, и другим военным объектам йеменских хуситов (религиозно-политическое движение «Ансар Аллах»).

Хуситы в войне с Израилем поддерживают палестинское исламистское движение ХАМАС. Они атакуют суда в Красном море, связанные с Израилем, в том числе коммерческие суда третьих стран. В связи с этим коалиция во главе с США начала операцию против хуситов. В середине марта Вашингтон объявил о новой военной миссии и нанес множество ударов по целям в Йемене.

Накануне хуситы три раза атаковали американский авианосец USS Harry Truman. Военные и власти США не прокомментировали сообщения об этих атаках. По данным телеканалов, вечером 30 марта США также нанесли авиаудары по позициям хуситов в Сане и провинции Амран.