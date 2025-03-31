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Война Израиля с ХАМАС ,  
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США нанесли серию ударов по авиабазе хуситов около столицы Йемена

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Война с хуситами
Фото: AP / ТАСС
Фото: AP / ТАСС

Авиация США нанесла три удара в трех провинциях Йемена, включая столицу Сану, сообщают «Аль-Арабия» и Al Hadath со ссылкой на источники.

В частности, удары были нанесены по складам оружия на базе «Аль-Дайлами», которая находится в 15 км к северу от столицы, и другим военным объектам йеменских хуситов (религиозно-политическое движение «Ансар Аллах»).

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Авианосец USS Harry Truman

Хуситы в войне с Израилем поддерживают палестинское исламистское движение ХАМАС. Они атакуют суда в Красном море, связанные с Израилем, в том числе коммерческие суда третьих стран. В связи с этим коалиция во главе с США начала операцию против хуситов. В середине марта Вашингтон объявил о новой военной миссии и нанес множество ударов по целям в Йемене.

Накануне хуситы три раза атаковали американский авианосец USS Harry Truman. Военные и власти США не прокомментировали сообщения об этих атаках. По данным телеканалов, вечером 30 марта США также нанесли авиаудары по позициям хуситов в Сане и провинции Амран.

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Теги
Йемен США авиаудар Сана хуситы
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