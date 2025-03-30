Хуситы трижды за сутки атаковали американский авианосец Harry Truman
Йеменские хуситы (религиозно-политическое движение «Ансар Аллах») три раза атаковали американский авианосец USS Harry Truman за последние 24 часа. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа.
«Вооруженные силы [Йемена] <...> не откажутся от поддержки угнетенного палестинского народа до тех пор, пока не прекратится агрессия против Газы и не будет снята осада», — написал он в своем телеграм-канале.
В операции участвовали ракетные войска, беспилотные военно-воздушные силы и военно-морской флот.
Военные и власти США не прокомментировали сообщения об этих атаках.
Хуситы поддерживают палестинское исламистское движение ХАМАС. Они атакуют суда в Красном море, связанные с Израилем, в том числе коммерческие суда третьих стран. В связи с этим коалиция во главе с США в середине марта начала операцию против «Ансар Аллах».
В ответ на действия Соединенных Штатов хуситы неоднократно атаковали американскую авианосную группу во главе с USS Harry Truman.
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