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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Хуситы трижды за сутки атаковали американский авианосец Harry Truman

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Война с хуситами
Авианосец USS Harry Truman
Авианосец USS Harry Truman (Фото: U.S. Navy / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Йеменские хуситы (религиозно-политическое движение «Ансар Аллах») три раза атаковали американский авианосец USS Harry Truman за последние 24 часа. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа.

«Вооруженные силы [Йемена] <...> не откажутся от поддержки угнетенного палестинского народа до тех пор, пока не прекратится агрессия против Газы и не будет снята осада», — написал он в своем телеграм-канале.

В операции участвовали ракетные войска, беспилотные военно-воздушные силы и военно-морской флот.

Военные и власти США не прокомментировали сообщения об этих атаках.

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Хуситы поддерживают палестинское исламистское движение ХАМАС. Они атакуют суда в Красном море, связанные с Израилем, в том числе коммерческие суда третьих стран. В связи с этим коалиция во главе с США в середине марта начала операцию против «Ансар Аллах».

В ответ на действия Соединенных Штатов хуситы неоднократно атаковали американскую авианосную группу во главе с USS Harry Truman.

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