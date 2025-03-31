В Мьянме спасатели достали пролежавшую 2 суток под завалами женщину
В Мьянме сотрудники МЧС России совместно с коллегами из Китая спасли женщину, пролежавшую более двух суток под завалами после землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба министерства в своем телеграм-канале.
«Спасательная операция длилась 8 часов в темноте <...> Поиски проходят в сложных условиях: большое количество завалов от разрушенных зданий, неустойчивые конструкции и продолжающиеся афтершоки», — отметили в МЧС.
В ночь на 31 марта в министерстве также сообщили, что в Мандалай направили более 120 российских спасателей.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр находился к западу от Мандалая, второго по величине города страны. Толчки ощутили жители Таиланда и ряда соседних стран. Число погибших в Мьянме превысило 1700 человек.
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