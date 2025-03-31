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Общество ,  
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В Мьянме спасатели достали пролежавшую 2 суток под завалами женщину

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Мьянме сотрудники МЧС России совместно с коллегами из Китая спасли женщину, пролежавшую более двух суток под завалами после землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба министерства в своем телеграм-канале.

«Спасательная операция длилась 8 часов в темноте <...> Поиски проходят в сложных условиях: большое количество завалов от разрушенных зданий, неустойчивые конструкции и продолжающиеся афтершоки», — отметили в МЧС.
В ночь на 31 марта в министерстве также сообщили, что в Мандалай направили более 120 российских спасателей.

В Мьянме число жертв землетрясения превысило 1,7 тыс.
Общество
Фото:Reuters

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр находился к западу от Мандалая, второго по величине города страны. Толчки ощутили жители Таиланда и ряда соседних стран. Число погибших в Мьянме превысило 1700 человек.

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