В Мьянме спасатели достали пролежавшую 2 суток под завалами женщину

Фото: МЧС России

В Мьянме сотрудники МЧС России совместно с коллегами из Китая спасли женщину, пролежавшую более двух суток под завалами после землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба министерства в своем телеграм-канале.

«Спасательная операция длилась 8 часов в темноте <...> Поиски проходят в сложных условиях: большое количество завалов от разрушенных зданий, неустойчивые конструкции и продолжающиеся афтершоки», — отметили в МЧС.

В ночь на 31 марта в министерстве также сообщили, что в Мандалай направили более 120 российских спасателей.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр находился к западу от Мандалая, второго по величине города страны. Толчки ощутили жители Таиланда и ряда соседних стран. Число погибших в Мьянме превысило 1700 человек.