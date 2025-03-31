В Литве решили продать с аукциона конфискованные у Белоруссии молоковозы

Нида Грунскиене (Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Власти Литвы приняли решение реализовать 17 молоковозов и 17 пожарных произведенных в Белоруссии автомобилей, которые были задержаны в Клайпеде в 2023 году по подозрению в нарушении международных санкций. Об этом сообщает литовское издание Bernardinai.

По словам генерального прокурора Литвы Ниды Грунскиене, соответствующее постановление уже вступило в силу, а выполнение процедуры возложено на Таможенный департамент республики. Первые молоковозы будут выставлены на аукцион 1 апреля.

Грунскиене выразила надежду, что среди покупателей найдутся желающие передать транспортные средства Украине, поскольку, по ее мнению, они там крайне востребованы.

«Я думаю, что они очень нужны Украине», — заявила генпрокурор.

В 2023 году в порту Клайпеды Литва изъяла партию произведенных в Белоруссии молоковозов и пожарных машин по обвинению в нарушении санкций. Молоковозы направлялись на Кубу, а пожарные машины — в Зимбабве.

Власти Зимбабве оспорили арест, заявив, что техника критически необходима для борьбы с пожарами и защиты объектов всемирного наследия. Генпрокурор Зимбабве, посетив Литву в начале 2024 года, не смог добиться возврата машин.

Власти Литвы конфисковали всю арестованную технику.

В феврале 2023 года литовские власти уведомили Минск о прекращении взаимодействия в вопросах обеспечения бесперебойного движения транспорта через границу и увеличения пропускной способности автодорожных пунктов. Об этом сообщил белорусский погранкомитет.

По данным ведомства, Служба охраны государственной границы Литвы приняла решение в одностороннем порядке прекратить сотрудничество с белорусскими пограничными и таможенными службами. Причины такого шага в Вильнюсе не уточнили.

Белорусская сторона выразила обеспокоенность, заявив, что это может осложнить пересечение границы между двумя странами.