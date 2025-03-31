В Литве решили продать с аукциона конфискованные у Белоруссии молоковозы
Власти Литвы приняли решение реализовать 17 молоковозов и 17 пожарных произведенных в Белоруссии автомобилей, которые были задержаны в Клайпеде в 2023 году по подозрению в нарушении международных санкций. Об этом сообщает литовское издание Bernardinai.
По словам генерального прокурора Литвы Ниды Грунскиене, соответствующее постановление уже вступило в силу, а выполнение процедуры возложено на Таможенный департамент республики. Первые молоковозы будут выставлены на аукцион 1 апреля.
Грунскиене выразила надежду, что среди покупателей найдутся желающие передать транспортные средства Украине, поскольку, по ее мнению, они там крайне востребованы.
«Я думаю, что они очень нужны Украине», — заявила генпрокурор.
В 2023 году в порту Клайпеды Литва изъяла партию произведенных в Белоруссии молоковозов и пожарных машин по обвинению в нарушении санкций. Молоковозы направлялись на Кубу, а пожарные машины — в Зимбабве.
Власти Зимбабве оспорили арест, заявив, что техника критически необходима для борьбы с пожарами и защиты объектов всемирного наследия. Генпрокурор Зимбабве, посетив Литву в начале 2024 года, не смог добиться возврата машин.
Власти Литвы конфисковали всю арестованную технику.
В феврале 2023 года литовские власти уведомили Минск о прекращении взаимодействия в вопросах обеспечения бесперебойного движения транспорта через границу и увеличения пропускной способности автодорожных пунктов. Об этом сообщил белорусский погранкомитет.
По данным ведомства, Служба охраны государственной границы Литвы приняла решение в одностороннем порядке прекратить сотрудничество с белорусскими пограничными и таможенными службами. Причины такого шага в Вильнюсе не уточнили.
Белорусская сторона выразила обеспокоенность, заявив, что это может осложнить пересечение границы между двумя странами.
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