Минобороны предупредило об электронных повестках в весенний призыв

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Электронные повестки в весеннюю призывную кампанию будут направлять гражданам России в личный кабинет на портале госуслуг. Москвичи получат повестки на mos.ru. Об этом сообщило Министерство обороны в телеграм-канале.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 31 марта, подписал указ о призыве 160 тыс. граждан в возрасте от 18 до 30 лет на срочную службу.

Призыв будет проходить с апреля по июнь. В Минобороны заявили, что предстоящая кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также сообщил, что призывников не будут направлять в зону спецоперации.

Кроме электронных повесток граждане будут получать бумажные повестки.

«От напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы и будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника или вручаться ему лично», — подчеркнула пресс-служба Минобороны.