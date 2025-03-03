Триумф «Аноры», Миг Джаггер и встреча Гарри и Салли: как вручали «Оскар»

Звездой вечера стал Адам Сэндлер, не получивший ни одной награды или номинации. На церемонию он прибыл в спортивных шортах и ярко-голубой толстовке и сильно выделялся на фоне гостей в смокингах и вечерних платьях. Ведущий церемонии Конан О’Брайен, увидев Сэндлера, даже прервал свою приветственную речь. «Адам, что на тебе надето? Ты выглядишь как парень, играющий в видеопокер в два часа ночи», — обратился он к комику. На что Сэндлер возразил, что «никто даже не задумывался» о своей одежде, пока О’Брайен не заговорил об этом. Сэндлер добавил, что ему «нравится, как он выглядит». После этого он встал, подошел к одному из номинантов Тимоти Шаламе и прорычал ему на ухо его же имя, после чего удалился с церемонии.

Шаламе, сыгравший главные роли сразу в двух фильмах-номинантах: «Дюна: Часть вторая» и «Боб Дилан: Никому не известный», так и не получил личную награду. Однако вторая часть «Дюны» все же взяла призы за лучший звук и визуальные эффекты.