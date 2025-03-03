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Премия «Оскар» ,  
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Триумф «Аноры», Миг Джаггер и встреча Гарри и Салли: как вручали «Оскар»

Появились фотографии с 97-й кинопремии «Оскар»
Сюжет
Премия «Оскар»

В ночь на 3 марта вручили награды 97-й кинопремии «Оскар». Абсолютным победителем стал фильм «Анора» о американской стриптизерше и сыне русского олигарха. Три награды забрала монументальная картина «Бруталист», по две — «Эмилия Перес», «Злая: Сказка о ведьме Запада» и вторая часть «Дюны». Как прошла церемония — в фоторепортаже РБК
Главным триумфатором года в этот раз стала &laquo;Анора&raquo;&nbsp;&mdash; американский фильм с русским как вторым языком. Из шести номинаций фильм победил в пяти, забрав награды за оригинальный сценарий, монтаж, режиссерскую работу, женскую роль и лучший фильм.
Фото: Carlos Barria / Reuters

Главным триумфатором года в этот раз стала «Анора» — американский фильм с русским как вторым языком. Из шести номинаций фильм победил в пяти, забрав награды за оригинальный сценарий, монтаж, режиссерскую работу, женскую роль и лучший фильм.

&laquo;Анора&raquo;&nbsp;&mdash; фильм об эротической танцовщице, которая вышла замуж за сына российского олигарха, но так не смогла стать современной Золушкой. Для картины, взявшей награду за лучший фильм, у &laquo;Аноры&raquo; очень небольшой бюджет&nbsp;&mdash; $6 млн. По подсчетам NYT, это также фильм, поставивший антирекорд (за исключением времени пандемии) по внутренним сборам среди победителей главной номинации. В США и Канаде фильм собрал лишь $15,7 млн. До этого антирекордсменом считалась картина &laquo;Повелитель бури&raquo;, получившая &laquo;Оскар&raquo; в 2010 году несмотря на скромные сборы в размере $17 млн.
Фото: Carlos Barria / Reuters

«Анора» — фильм об эротической танцовщице, которая вышла замуж за сына российского олигарха, но так не смогла стать современной Золушкой. Для картины, взявшей награду за лучший фильм, у «Аноры» очень небольшой бюджет — $6 млн.

По подсчетам NYT, это также фильм, поставивший антирекорд (за исключением времени пандемии) по внутренним сборам среди победителей главной номинации. В США и Канаде фильм собрал лишь $15,7 млн. До этого антирекордсменом считалась картина «Повелитель бури», получившая «Оскар» в 2010 году несмотря на скромные сборы в размере $17 млн.

Единственная номинация, в которой &laquo;Анора&raquo; не выиграла&nbsp;&mdash; &laquo;Лучшая роль второго плана&raquo;, на которую был номинирован Юра Борисов. Как и на &laquo;Золотом&nbsp;глобусе&raquo;, BAFTA и премии&nbsp;Гильдии киноактеров США награду забрал себе Киран Калкин (на фото) за роль в фильме &laquo;Настоящая боль&raquo;. Несмотря на провал, Борисов все равно войдет в историю как россиянин, получивший первую личную номинацию на &laquo;Оскар&raquo; после распада СССР.
Фото: Richard Harbaugh / AMPAS / Reuters

Единственная номинация, в которой «Анора» не выиграла — «Лучшая роль второго плана», на которую был номинирован Юра Борисов. Как и на «Золотом глобусе», BAFTA и премии Гильдии киноактеров США награду забрал себе Киран Калкин (на фото) за роль в фильме «Настоящая боль». Несмотря на провал, Борисов все равно войдет в историю как россиянин, получивший первую личную номинацию на «Оскар» после распада СССР.

Награду за лучшую мужскую роль второго плана вручал Роберт Дауни-младший, получивший аналогичную статуэтку в 2024 году за роль в &laquo;Оппенгеймере&raquo;. Выйдя на сцену, актер первым делом обратился к Юре Борисову (на фото с женой Анной Шевчук): &laquo;У тебя большое будущее и ты на своем месте&raquo;.&nbsp;
Фото: Mike Blake / Reuters

Награду за лучшую мужскую роль второго плана вручал Роберт Дауни-младший, получивший аналогичную статуэтку в 2024 году за роль в «Оппенгеймере». Выйдя на сцену, актер первым делом обратился к Юре Борисову (на фото с женой Анной Шевчук): «У тебя большое будущее и ты на своем месте». 

Шон Бэйкер с четырьмя из пяти выигранных статуэток. Он был не только режиссером оскароносного фильма, но и его сценаристом, продюсером и монтажером.
Фото: Mike Blake / Reuters

Шон Бэйкер с четырьмя из пяти выигранных статуэток. Он был не только режиссером оскароносного фильма, но и его сценаристом, продюсером и монтажером.

Награду за лучший фильм вручали звезды фильма &laquo;Когда Гарри встретил Салли&raquo; Билли Кристал и Мег Райан. Кристал отметил, что хочет назвал&nbsp;победителя&nbsp;поскорее: &laquo;Потому что когда у тебя есть шанс стать обладателем &laquo;Оскара&raquo; до конца жизни, ты хочешь, чтобы остаток жизни начался как можно скорее&raquo;. Это был намек на известную фразу из фильма: &laquo;Я пришел сюда сегодня вечером, потому что когда ты понимаешь, что хочешь провести с кем-то остаток жизни, ты хочешь, чтобы остаток жизни начался как можно скорее&raquo;.
Фото: Al Seib / AMPAS / Reuters

Награду за лучший фильм вручали звезды фильма «Когда Гарри встретил Салли» Билли Кристал и Мег Райан. Кристал отметил, что хочет назвал победителя поскорее: «Потому что когда у тебя есть шанс стать обладателем «Оскара» до конца жизни, ты хочешь, чтобы остаток жизни начался как можно скорее». Это был намек на известную фразу из фильма: «Я пришел сюда сегодня вечером, потому что когда ты понимаешь, что хочешь провести с кем-то остаток жизни, ты хочешь, чтобы остаток жизни начался как можно скорее».

Сыгравшая главную роль в &laquo;Аноре&raquo; 25-летняя Майки Мэдисон&nbsp;победила в номинации &laquo;Лучшая актриса&raquo;. Она обошла даже &laquo;ветерана Голливуда&raquo; 62-летнюю Деми Мур, которую считали наиболее вероятной претенденткой&nbsp;на награду.
Фото: Daniel Cole / Reuters

Сыгравшая главную роль в «Аноре» 25-летняя Майки Мэдисон победила в номинации «Лучшая актриса». Она обошла даже «ветерана Голливуда» 62-летнюю Деми Мур, которую считали наиболее вероятной претенденткой на награду.

Боди-хоррор &laquo;Субстанция&raquo;, принесший Деми Мур ее первую номинацию на &laquo;Оскар&raquo;, получил в итоге лишь одну награду в номинации &laquo;Лучший грим и прически&raquo;.
Фото: Carlos Barria / Reuters

Боди-хоррор «Субстанция», принесший Деми Мур ее первую номинацию на «Оскар», получил в итоге лишь одну награду в номинации «Лучший грим и прически».

Вторым по числу наград в этом году стал &laquo;Бруталист&raquo;&nbsp;&mdash; фильм длиной 3,5 часа, в котором рассказывается о венгерском еврее, пережившим Холокост и переехавшем в Америку. Сыгравший главную роль Эдриан Броуди (на фото вместе с актрисой Эммой Стоун) был отмечен как лучший актер. Также фильм выиграл в номинациях &laquo;Лучшая операторская работа&raquo; и &laquo;Лучший саундтрек&raquo;.
Фото: Richard Harbaugh / The Academy / Getty Images

Вторым по числу наград в этом году стал «Бруталист» — фильм длиной 3,5 часа, в котором рассказывается о венгерском еврее, пережившим Холокост и переехавшем в Америку. Сыгравший главную роль Эдриан Броуди (на фото вместе с актрисой Эммой Стоун) был отмечен как лучший актер. Также фильм выиграл в номинациях «Лучшая операторская работа» и «Лучший саундтрек».

Фильм &laquo;Эмилия Перес&raquo;, получивший больше всего номинаций, выиграл лишь в двух из 13. Зои Салдана (на фото) получила &laquo;Оскар&raquo; за лучшую женскую роль второго плана. Также мюзикл победил в номинации &laquo;Лучшая оригинальная песня&raquo; с композицией &laquo;El Mal&raquo; (ранее за нее&nbsp;же команда получила &laquo;Золотой глобус&raquo;).
Фото: Mike Blake / Reuters

Фильм «Эмилия Перес», получивший больше всего номинаций, выиграл лишь в двух из 13. Зои Салдана (на фото) получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Также мюзикл победил в номинации «Лучшая оригинальная песня» с композицией «El Mal» (ранее за нее же команда получила «Золотой глобус»).

Награду за лучшую песню вручал Мик Джаггер (на фото с соавтором песни французской певицей Камий). Он вышел на сцену под &laquo;Sympathy for the Devil&raquo; и рассказал, что объявить победителя в этой номинации должен был 83-летний Боб Дилан (в этом году фильм &laquo;Боб Дилан: Никому не известный&raquo; получил восемь номинаций), но тот сказал организаторам найти кого-то помоложе. &laquo;Я моложе, я сделаю это!&raquo;&nbsp;&mdash; пошутил со сцены 81-летний Джаггер.
Фото: Al Seib / AMPAS / Reuters

Награду за лучшую песню вручал Мик Джаггер (на фото с соавтором песни французской певицей Камий). Он вышел на сцену под «Sympathy for the Devil» и рассказал, что объявить победителя в этой номинации должен был 83-летний Боб Дилан (в этом году фильм «Боб Дилан: Никому не известный» получил восемь номинаций), но тот сказал организаторам найти кого-то помоложе. «Я моложе, я сделаю это!» — пошутил со сцены 81-летний Джаггер.

Звездой вечера стал Адам Сэндлер, не получивший ни одной награды или номинации. На церемонию он прибыл в спортивных шортах и ярко-голубой толстовке и сильно выделялся на фоне гостей в смокингах и вечерних&nbsp;платьях. Ведущий церемонии Конан О&rsquo;Брайен, увидев Сэндлера, даже прервал свою приветственную речь. &laquo;Адам, что на тебе надето? Ты выглядишь как парень, играющий в видеопокер в два часа ночи&raquo;,&nbsp;&mdash; обратился он к комику. На что Сэндлер возразил, что &laquo;никто даже не задумывался&raquo; о своей одежде, пока О&rsquo;Брайен не заговорил об этом. Сэндлер добавил, что ему &laquo;нравится, как он выглядит&raquo;. После этого он встал, подошел к одному из номинантов Тимоти Шаламе и прорычал ему на ухо его&nbsp;же имя, после чего удалился с церемонии. Шаламе, сыгравший главные роли сразу в двух фильмах-номинантах: &laquo;Дюна: Часть вторая&raquo; и &laquo;Боб Дилан: Никому не известный&raquo;, так и не получил личную награду. Однако вторая часть &laquo;Дюны&raquo; все&nbsp;же взяла призы за лучший звук и визуальные эффекты.
Фото: Carlos Barria / Reuters

Звездой вечера стал Адам Сэндлер, не получивший ни одной награды или номинации. На церемонию он прибыл в спортивных шортах и ярко-голубой толстовке и сильно выделялся на фоне гостей в смокингах и вечерних платьях. Ведущий церемонии Конан О’Брайен, увидев Сэндлера, даже прервал свою приветственную речь. «Адам, что на тебе надето? Ты выглядишь как парень, играющий в видеопокер в два часа ночи», — обратился он к комику. На что Сэндлер возразил, что «никто даже не задумывался» о своей одежде, пока О’Брайен не заговорил об этом. Сэндлер добавил, что ему «нравится, как он выглядит». После этого он встал, подошел к одному из номинантов Тимоти Шаламе и прорычал ему на ухо его же имя, после чего удалился с церемонии.

Шаламе, сыгравший главные роли сразу в двух фильмах-номинантах: «Дюна: Часть вторая» и «Боб Дилан: Никому не известный», так и не получил личную награду. Однако вторая часть «Дюны» все же взяла призы за лучший звук и визуальные эффекты.

Награду за лучший анимационный фильм получил латвийский &laquo;Поток&raquo;, режиссером которого был 30-летний Гинтс Зильбалодис (на фото с наградой продюсер фильма Грегори Зальцман). Мульфильм снимался на скромные &euro;3,5 млн на протяжении пяти лет и вскоре после выхода приобрел на родине статус культового.
Фото: Mike Blake / Reuters

Награду за лучший анимационный фильм получил латвийский «Поток», режиссером которого был 30-летний Гинтс Зильбалодис (на фото с наградой продюсер фильма Грегори Зальцман). Мульфильм снимался на скромные €3,5 млн на протяжении пяти лет и вскоре после выхода приобрел на родине статус культового.

Награду за лучший анимационный короткометражный фильм получил иранский &laquo;В тени кипариса&raquo; (на фото: режиссеры-супруги Хусейн Молайми и Ширин Сохани). 20-минутный мультфильм без слов рассказывает историю ветерана Ирано-иракской войны, страдающего от посттравматического расстройства. У супругов были сложности с получением визы, они смогли попасть в Лос-Анджелес лишь за три часа до начала церемонии.
Фото: Daniel Cole / Reuters

Награду за лучший анимационный короткометражный фильм получил иранский «В тени кипариса» (на фото: режиссеры-супруги Хусейн Молайми и Ширин Сохани). 20-минутный мультфильм без слов рассказывает историю ветерана Ирано-иракской войны, страдающего от посттравматического расстройства. У супругов были сложности с получением визы, они смогли попасть в Лос-Анджелес лишь за три часа до начала церемонии.

Фильм &laquo;Злая: Сказка о ведьме Запада&raquo; получил награды за работу художника-постановщика и дизайн костюмов (на фото постановщик Нэйтан Краули и отвечавший за декорации Ли Сандалес).
Фото: Daniel Cole / Reuters

Фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» получил награды за работу художника-постановщика и дизайн костюмов (на фото постановщик Нэйтан Краули и отвечавший за декорации Ли Сандалес).

Фильм &laquo;Конклав&raquo; о выборах Папы Римского наградили за лучший адаптированный сценарий (на фото&nbsp;сценарист Питер Строан). Еще одну награду получила бразильская драма &laquo;Я все еще здесь&raquo;&nbsp;&mdash; в категории &laquo;Лучший международный фильм&raquo;.
Фото: Daniel Cole / Reuters

Фильм «Конклав» о выборах Папы Римского наградили за лучший адаптированный сценарий (на фото сценарист Питер Строан).

Еще одну награду получила бразильская драма «Я все еще здесь» — в категории «Лучший международный фильм».

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Юра Борисов фото

Юра Борисов

актер
8 декабря 1992 года
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Роберт Дауни-младший

актер
4 апреля 1965 года
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