Триумф «Аноры», Миг Джаггер и встреча Гарри и Салли: как вручали «Оскар»
В ночь на 3 марта вручили награды 97-й кинопремии «Оскар». Абсолютным победителем стал фильм «Анора» о американской стриптизерше и сыне русского олигарха. Три награды забрала монументальная картина «Бруталист», по две — «Эмилия Перес», «Злая: Сказка о ведьме Запада» и вторая часть «Дюны». Как прошла церемония — в фоторепортаже РБК
Главным триумфатором года в этот раз стала «Анора» — американский фильм с русским как вторым языком. Из шести номинаций фильм победил в пяти, забрав награды за оригинальный сценарий, монтаж, режиссерскую работу, женскую роль и лучший фильм.
«Анора» — фильм об эротической танцовщице, которая вышла замуж за сына российского олигарха, но так не смогла стать современной Золушкой. Для картины, взявшей награду за лучший фильм, у «Аноры» очень небольшой бюджет — $6 млн.
По подсчетам NYT, это также фильм, поставивший антирекорд (за исключением времени пандемии) по внутренним сборам среди победителей главной номинации. В США и Канаде фильм собрал лишь $15,7 млн. До этого антирекордсменом считалась картина «Повелитель бури», получившая «Оскар» в 2010 году несмотря на скромные сборы в размере $17 млн.
Единственная номинация, в которой «Анора» не выиграла — «Лучшая роль второго плана», на которую был номинирован Юра Борисов. Как и на «Золотом глобусе», BAFTA и премии Гильдии киноактеров США награду забрал себе Киран Калкин (на фото) за роль в фильме «Настоящая боль». Несмотря на провал, Борисов все равно войдет в историю как россиянин, получивший первую личную номинацию на «Оскар» после распада СССР.
Шон Бэйкер с четырьмя из пяти выигранных статуэток. Он был не только режиссером оскароносного фильма, но и его сценаристом, продюсером и монтажером.
Награду за лучший фильм вручали звезды фильма «Когда Гарри встретил Салли» Билли Кристал и Мег Райан. Кристал отметил, что хочет назвал победителя поскорее: «Потому что когда у тебя есть шанс стать обладателем «Оскара» до конца жизни, ты хочешь, чтобы остаток жизни начался как можно скорее». Это был намек на известную фразу из фильма: «Я пришел сюда сегодня вечером, потому что когда ты понимаешь, что хочешь провести с кем-то остаток жизни, ты хочешь, чтобы остаток жизни начался как можно скорее».
Сыгравшая главную роль в «Аноре» 25-летняя Майки Мэдисон победила в номинации «Лучшая актриса». Она обошла даже «ветерана Голливуда» 62-летнюю Деми Мур, которую считали наиболее вероятной претенденткой на награду.
Боди-хоррор «Субстанция», принесший Деми Мур ее первую номинацию на «Оскар», получил в итоге лишь одну награду в номинации «Лучший грим и прически».
Вторым по числу наград в этом году стал «Бруталист» — фильм длиной 3,5 часа, в котором рассказывается о венгерском еврее, пережившим Холокост и переехавшем в Америку. Сыгравший главную роль Эдриан Броуди (на фото вместе с актрисой Эммой Стоун) был отмечен как лучший актер. Также фильм выиграл в номинациях «Лучшая операторская работа» и «Лучший саундтрек».
Фильм «Эмилия Перес», получивший больше всего номинаций, выиграл лишь в двух из 13. Зои Салдана (на фото) получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Также мюзикл победил в номинации «Лучшая оригинальная песня» с композицией «El Mal» (ранее за нее же команда получила «Золотой глобус»).
Награду за лучшую песню вручал Мик Джаггер (на фото с соавтором песни французской певицей Камий). Он вышел на сцену под «Sympathy for the Devil» и рассказал, что объявить победителя в этой номинации должен был 83-летний Боб Дилан (в этом году фильм «Боб Дилан: Никому не известный» получил восемь номинаций), но тот сказал организаторам найти кого-то помоложе. «Я моложе, я сделаю это!» — пошутил со сцены 81-летний Джаггер.
Звездой вечера стал Адам Сэндлер, не получивший ни одной награды или номинации. На церемонию он прибыл в спортивных шортах и ярко-голубой толстовке и сильно выделялся на фоне гостей в смокингах и вечерних платьях. Ведущий церемонии Конан О’Брайен, увидев Сэндлера, даже прервал свою приветственную речь. «Адам, что на тебе надето? Ты выглядишь как парень, играющий в видеопокер в два часа ночи», — обратился он к комику. На что Сэндлер возразил, что «никто даже не задумывался» о своей одежде, пока О’Брайен не заговорил об этом. Сэндлер добавил, что ему «нравится, как он выглядит». После этого он встал, подошел к одному из номинантов Тимоти Шаламе и прорычал ему на ухо его же имя, после чего удалился с церемонии.
Шаламе, сыгравший главные роли сразу в двух фильмах-номинантах: «Дюна: Часть вторая» и «Боб Дилан: Никому не известный», так и не получил личную награду. Однако вторая часть «Дюны» все же взяла призы за лучший звук и визуальные эффекты.
Награду за лучший анимационный фильм получил латвийский «Поток», режиссером которого был 30-летний Гинтс Зильбалодис (на фото с наградой продюсер фильма Грегори Зальцман). Мульфильм снимался на скромные €3,5 млн на протяжении пяти лет и вскоре после выхода приобрел на родине статус культового.
Награду за лучший анимационный короткометражный фильм получил иранский «В тени кипариса» (на фото: режиссеры-супруги Хусейн Молайми и Ширин Сохани). 20-минутный мультфильм без слов рассказывает историю ветерана Ирано-иракской войны, страдающего от посттравматического расстройства. У супругов были сложности с получением визы, они смогли попасть в Лос-Анджелес лишь за три часа до начала церемонии.
Фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» получил награды за работу художника-постановщика и дизайн костюмов (на фото постановщик Нэйтан Краули и отвечавший за декорации Ли Сандалес).
Фильм «Конклав» о выборах Папы Римского наградили за лучший адаптированный сценарий (на фото сценарист Питер Строан).
Еще одну награду получила бразильская драма «Я все еще здесь» — в категории «Лучший международный фильм».