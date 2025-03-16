Представитель Эйдельштейна опроверг уклонение актера от явки в военкомат
Информация о неявке российского актера Марка Эйдельштейна в военкомат и уклонении от посещения комиссариата не соответствует действительности, сообщила ТАСС его PR-менеджер Ольга Малаева.
По ее словам, проблем с этим быть не должно, поскольку Эйдельштейн учится в вузе.
«Марк учится в аспирантуре, поэтому не думаю, что с этим могут быть сложности», — сказала она.
В пресс-службе актера РБК уточнили, что Эйдельштейн — аспирант филологического факультета Нижегородского университета (ННГУ) имени Лобачевского. «Сейчас, когда закончился наградной сезон, Марк приехал в родной Нижний Новгород — и мы уточним все детали по документам», — сообщили там.
О том, что у Эйдельштейна истекла отсрочка от армии, и у него возникли проблемы с военкоматом, ранее сообщил телеграм-канал Mash. По его информации, комиссариат начал разыскивать 23-летнего актера, поскольку тот вовремя не сообщил о себе военкомату.
Позднее канал опубликовал видеообращение Эйдельштейна, где тот рассказал о возвращении в Нижний Новгород.
«Ребята, сдавайте сессию вовремя. Потому что у меня были дела — я недосдал», — рассказал актер. Mash утверждает, что речь идет о документах.
С 1 апреля в России традиционно начинается весенний призыв. Эйдельштейну 23 года, и он подлежит призыву на службу при отсутствии отсрочки. Рамки призыва были расширены с 1 января 2024 года — теперь ему подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.
Эйдельштейн наиболее известен по фильмам «Страна Саша», «Сто лет тому вперед», «Анора», сериалам «Монастырь» и «Фарма». Актер в последние месяцы находился за границей, он посещал в том числе церемонию вручения премии «Оскар» и сопутствующие мероприятия.
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