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Кабмин одобрил законопроект о новом основании для признания иноагентом

Кабмин одобрил идею признавать иноагентом за помощь международным организациям
Правительство поддержало законопроект, который разрешит присваивать статус иноагента тем, кто содействует исполнению решений международных организаций, членом которых Россия не является, если они направлены против ее безопасности
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Правительство поддержало законопроект, которым разрешается признавать человека иноагентом за содействие в исполнение решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если они направлены против безопасности страны. Документы есть у РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом работы комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 4 федерального закона № 255 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В ней перечисляется деятельность иностранного агента. К таким видам деятельности предлагается отнести оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов, если они направлены против безопасности России.

Также предлагается признавать иноагентами людей, которые вовлекают других, в том числе детей, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Материал дополняется.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
иноагенты законопроект международные организации
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