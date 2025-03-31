Кабмин одобрил законопроект о новом основании для признания иноагентом
Правительство поддержало законопроект, которым разрешается признавать человека иноагентом за содействие в исполнение решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если они направлены против безопасности страны. Документы есть у РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом работы комиссии правительства по законопроектной деятельности.
Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 4 федерального закона № 255 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В ней перечисляется деятельность иностранного агента. К таким видам деятельности предлагается отнести оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов, если они направлены против безопасности России.
Также предлагается признавать иноагентами людей, которые вовлекают других, в том числе детей, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России.
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