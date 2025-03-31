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Ограничения для мигрантов ,  
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Нижегородские власти запретили мигрантам работать курьерами и врачами

В Нижегородской области запретили мигрантам с патентами работать в 16 сферах
Сюжет
Ограничения для мигрантов
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Нижегородской области запретили мигрантам с трудовыми патентами работать в некоторых сферах деятельности. Соответствующий указ подписал губернатор региона Глеб Никитин. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Документ вступит в силу в течение десяти дней после опубликования. «Он [указ] принят с целью повышения уровня занятости граждан, создания конкурентных условий на рынке труда, защиты прав граждан РФ и обеспечения социальной стабильности в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ограничения затронули 16 сфер деятельности, в том числе курьерскую доставку, здравоохранение, культуру, общественное питание и спорт. В 2024 году в таких сферах число занятых мигрантов составило менее 10%.

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Фото:ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

У работодателей будет три месяца со дня вступления в силу указа, чтобы пересмотреть кадровые стратегии и привести численность мигрантов в соответствие с новыми требованиями.

Иностранные граждане в Нижегородской области по-прежнему смогут работать в сферах с кадровым дефицитом, например в сельском хозяйстве, строительстве, обрабатывающих производствах и т.д.

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миграционная политика Нижегородская область трудоустройство региональное законодательство
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