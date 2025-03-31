Полиция нашла 150 курьеров-мигрантов при рейде по дарксторам Петербурга

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга обнаружили более 150 курьеров-мигрантов при рейде по дарксторам города. Почти каждый третий из них работал с нарушением миграционного законодательства, сообщила пресс-служба полиции Петербурга.

Дарксторами называют магазины-склады, которые выдают товары только курьерам для онлайн-покупок и недоступны для обычных покупателей.

«В первую очередь полицейских интересовал правовой статус курьеров, которые ожидаемо оказались в большинстве своем мигрантами», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники экономической полиции Петербурга во взаимодействии с другими подразделениями ГУ МВД провели точечные проверки дарксторов с целью профилактики правонарушений. Они выбрали более 30 пунктов получения товаров трех крупных компаний курьерской доставки.

Работа была организована так, чтобы не блокировать деятельность дарксторов. Не могли продолжить работать лишь те курьеры, которым пришлось «выйти из тени» по причине нелегального нахождения на территории России, сообщило ведомство.

Всего сотрудники полиции обнаружили более 150 курьеров-мигрантов. Почти каждый третий нарушал миграционное законодательство России, заявили в ведомстве. Нелегалов доставили в отделы полиции, где решат вопрос их дальнейшего нахождения в стране.

В ведомстве подчеркнули, что для служб доставки результаты рейда несут лишь репутационные риски, поскольку курьеров в большинстве случаев нанимают фирмы-агрегаторы, а не службы доставки.