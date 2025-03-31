Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Расследование The New York Times (NYT), посвященное военному сотрудничеству Украины с США и странами Европы, доказывает роль Вашингтона и Лондона в милитаризации Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Если вспомните все наши заявления, заявления президента Путина начиная с 2014 года о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем об их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно», — сказал Песков.

Накануне The New York Times опубликовала большой материал, посвященный американской и европейской помощи Украине. По данным издания, многие детали сотрудничества Киева и Вашингтона курировались специальной группой в штаб-квартире армии США в Европе и Африке, расположенной в Висбадене (Германия).

NYT утверждает, что в рамках партнерства была создана оперативная группа Dragon, передававшая Украине данные о целях не только на поле боя, но и на российских территориях вне зоны боев. Кроме того, военные и офицеры ЦРУ в Висбадене помогали планировать удары по Крыму и курировали удары из системы HIMARS. Передача Украине и применение ракет ATACMS также обсуждались в Висбадене.



В 2017 году Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что Евросоюз и США поддержали силовой захват власти на Украине в 2014-м, не став разбираться в причинах возникшего политического кризиса. В Киеве, в свою очередь, заявляли, что не считают события 2014 года государственным переворотом.

Москва неоднократно выступала против военной помощи Украине со стороны стран Запада. Кремль считает, что это не изменит хода и целей спецоперации, однако затянет процесс.