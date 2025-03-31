Двух жителей Приморья будут судить за совершенное 29 лет назад убийство
Двух жителей Приморского края, Евгения Черкасова и Алексея Куниченко, будут судить за убийство мужчины, совершенное во Владивостоке в 1996 году, сообщило следственное управление СК России по Приморскому краю.
По данным следствия, осенью 1996 года подозреваемые решили получить от мужчины денежную компенсацию за причинение одному из них телесных повреждений. Они пришли в квартиру, в которой проживал потерпевший, и стали требовать от него деньги, после чего все трое мужчин вышли в подъезд.
После того, как потерпевший оказался рядом с незастекленным проемом стены, один из подозреваемых вытолкнул его в окно. В результате мужчина упал с девятого этажа и погиб, после чего подозреваемые спрятали тело и скрылись.
Следственными органами было возбуждено уголовное дело по п. «н» ст. 102 действовавшего тогда Уголовного кодекса РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах). Также следователи опросили свидетелей преступления, однако уголовное дело было приостановлено из-за того, что подозреваемых не удалось найти.
Черкасов и Куниченко были задержаны и взяты под стражу в ноябре 2024 года.
В октябре 2024 года в Москве задержали семерых участников ОПГ, подозреваемых в убийстве пятерых человек в конце 1990-х и начале 2000-х годов.
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