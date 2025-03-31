СК: задержанный в Мурманске мужчина успел произвести не менее 58 выстрелов

СК рассказал, сколько раз успел выстрелить мужчина с крыши в Мурманске

Фото: СК России по Мурманской области

Устроивший в Мурманске стрельбу мужчина произвел не менее 58 выстрелов, сообщило Следственное управление СК России по Мурманской области.

«Всего подозреваемый произвел не менее 58 выстрелов, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Вечером 30 марта неизвестный открыл стрельбу с крыши жилого дома № 10 на Кольском проспекте в Мурманске. По данным СК, это местный житель 1981 года рождения. Он открыл огонь по экипажу патрульно-постовой службы.



Сотрудники мурманского СОБРа «Росомаха» и ОМОНа «Медведь» провели штурм и обезвредили мужчину. Сейчас он находится под охраной в лечебном учреждении с ранениями головы и левого бедра.



Video

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), максимальное наказание по которой предусматривает пожизненное лишение свободы.



Задержанный стрелял по полицейским из карабина «Вепрь» и ружья ИЖ (МР 27), уточнили в СК.

У него в доме нашли документы на эту оружие, сообщили следователи. Также СК показал кадры обыска из квартиры подозреваемого. На них видно, что у мужчины дома стоял оружейный шкаф.

Карабин «Вепрь» разработал на базе 7,62 мм ручного пулемета Калашникова. В зависимости от модификации он позволяет стрелять на расстояние 100–300 метров. Режим стрельбы — полуавтоматический. Емкость магазина — пять патронов. Ружье ИЖ-27 — двуствольное, позволяет стрелять на расстояние 30–100 метров в зависимости от типа патрона.