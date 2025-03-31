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СК рассказал, сколько раз успел выстрелить мужчина с крыши в Мурманске

СК: задержанный в Мурманске мужчина успел произвести не менее 58 выстрелов
Фото: СК России по Мурманской области
Фото: СК России по Мурманской области

Устроивший в Мурманске стрельбу мужчина произвел не менее 58 выстрелов, сообщило Следственное управление СК России по Мурманской области.

«Всего подозреваемый произвел не менее 58 выстрелов, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Вечером 30 марта неизвестный открыл стрельбу с крыши жилого дома № 10 на Кольском проспекте в Мурманске. По данным СК, это местный житель 1981 года рождения. Он открыл огонь по экипажу патрульно-постовой службы.

Сотрудники мурманского СОБРа «Росомаха» и ОМОНа «Медведь» провели штурм и обезвредили мужчину. Сейчас он находится под охраной в лечебном учреждении с ранениями головы и левого бедра.

СК рассказал, сколько раз успел выстрелить мужчина с крыши в Мурманске
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Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), максимальное наказание по которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

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Фото:СК России по Мурманской области

Задержанный стрелял по полицейским из карабина «Вепрь» и ружья ИЖ (МР 27), уточнили в СК.

У него в доме нашли документы на эту оружие, сообщили следователи. Также СК показал кадры обыска из квартиры подозреваемого. На них видно, что у мужчины дома стоял оружейный шкаф.

Карабин «Вепрь» разработал на базе 7,62 мм ручного пулемета Калашникова. В зависимости от модификации он позволяет стрелять на расстояние 100–300 метров. Режим стрельбы — полуавтоматический. Емкость магазина — пять патронов.

Ружье ИЖ-27 — двуствольное, позволяет стрелять на расстояние 30–100 метров в зависимости от типа патрона.

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Мурманск полиция СКР выстрелы стрелок Россия
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