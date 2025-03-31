Эрнст прокомментировал уход Малахова словами «спасибо, что ты ушла»
Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что не жалеет об уходе телеведущего Андрея Малахова с телеканала в 2017 году. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».
«От нас когда-то ушли Петросян, Малахов, Кизяков, кто-то еще, кого уже и не вспомню. Помню старую песню «Наутилуса» с замечательной фразой: «Спасибо, что ты ушла», — сказал Эрнст.
Он добавил, что «бывают люди, которые перерастают канал, а бывают каналы, которые перерастают своих ведущих».
Малахов покинул «Первый канал» в 2017 году, где в 1992 году начал карьеру телеведущего. Он перешел на работу в ВГТРК и стал ведущим программ на флагманском телеканале холдинга «Россия 1». Сейчас на канале выходят три программы с его участием: ток-шоу «Малахов», а также шоу «Привет, Андрей» и «Песни от всей души».
Также в 2017 году «Первый канал» покинул ведущий программы «Пока все дома» Тимур Кизяков.
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