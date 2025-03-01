Эрнст рассказал, что вернулся на телевидение в память о Листьеве

Константин Эрнст (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст рассказал, что вернулся на телевидение в память об убитом 30 лет назад журналисте Владиславе Листьеве. Об этом он сообщил в фильме «Влад Листьев. Улыбка на память».

Владислав Листьев — журналист и телеведущий, сооснователь компании ВИD, первый генеральный директор телеканала ОРТ, вел главное шоу перестройки «Взгляд». Убийство журналиста произошло ровно 30 лет назад, 1 марта 1995 года. Листьева застрелили в подъезде его дома на Новокузнецкой улице в Москве, когда он возвращался со съемок программы «Час пик». Ему было 38 лет. Его убийство остается нераскрытым.

Эрнст рассказал, что узнал о гибели Листьева на съемках в Венеции. По его словам, тот день гендиректор «Первого канала» помнит до сих пор, поскольку он «в мельчайших деталях отпечатался у него в памяти».

«Я вернулся на телевидение во многом в память Влада», — сказал Эрнст в фильме.

Незадолго до гибели Листьев предлагал Эрнсту место заместителя генерального директора ОРТ. Однако тот не согласился, так как считал, что уйдет с телевидения в кино.

«Все эти годы я нахожусь в поиске людей, которые могут а) поддержать и б) заменить. Честно говоря, я давно озабочен вопросом, кому бы всё это передать», — говорил Эрнст о преемнике.