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Общество ,  
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Онищенко поддержал идею относить к молодежи людей до 45 лет

Имеет смысл увеличение верхней планки возраста, к которому относят молодежь, поскольку растет средняя продолжительность жизни и меняется возрастная структура, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», — сказал он, передает «РИА Новости».

Однако, предупредил он, при повышении возраста не должно быть никакого административного давления, и необходимо обосновать, что такое изменение даст экономике и науке.

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Фото:Алексей Никольский / РИА Новости

В России закон определяет в качестве молодежи людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, молодежная возрастная группа охватывает лиц в возрасте от 18 до 44 лет включительно.

В ноябре 2024 года глава ФМБА Вероника Скворцова предположила, что из-за роста продолжительности жизни молодыми скоро будут считаться люди до 60 лет, а не до 45.

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