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Как защититься от мошенников ,  
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ЦБ сообщил о новой уловке мошенников с «международным счетом»

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Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники придумали новую схему обмана: в разговорах с россиянами они представляются сотрудниками Центробанка и предлагают закрыть якобы «международный счет», выведя с него большую сумму денег. Об этом сообщил регулятор на официальном сайте.

Злоумышленники отправляют жертве электронное письмо с логотипом регулятора, в котором указывают фамилию, имя и отчество человека. В письме мошенники утверждают, что у человека якобы имеется учетная запись в европейской финансовой организации. Злоумышленники предлагают закрыть его и угрожают штрафами, арестом имущества или взысканием с зарплаты.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

По мошеннической схеме при закрытии «международного счета» деньги якобы можно перевести на российский банковский счет с сохранением процентного дохода. Для получения подробной информации мошенники предлагают ответить на письмо, связаться с отправителями через мессенджеры или перейти на сайт по указанной в письме ссылке.

«В некоторых письмах прилагается фишинговая ссылка на сайт, где предлагается ввести личные данные и банковские реквизиты якобы для идентификации и закрытия счета», — сообщил Центробанк.

Регулятор напомнил, что злоумышленники могут использовать личные данные для хищения денег или оформления кредита. Неизвестная ссылка может содержать вредоносное ПО, которое предоставляет мошенникам удаленный доступ к банковским приложениям пользователя. В Центробанке призвали никак не отвечать на такие письма и не переходить по подозрительным ссылкам. В случае сомнений регулятор посоветовал позвонить в свой банк. Для безопасности мобильного устройства порекомендовали установить антивирусную программу.

«Настоящие сотрудники Банка России не звонят людям и не направляют им копии каких-либо документов, <...> не предлагают совершить какие-либо операции со счетом», — предупредили в ЦБ.

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