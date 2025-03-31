СК показал кадры с крыши в Мурманске, откуда мужчина стрелял по ППС

Управление СК по Мурманской области опубликовало видео с крыши дома, откуда мужчина открыл стрельбу по экипажу ППС.

На кадрах заметны камуфлированный рюкзак, гильзы, оружейные магазины и два огнестрельных оружия.

Огонь велся с крыши здания на Кольском проспекте, 10, стрелка нейтрализовали.

Следователи завели уголовное дело за посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК), мужчине грозит пожизненное лишение свободы.