В МИДе заявили о сожалении в странах ЕС об отказе от предложений Путина

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Ряд европейских политиков сожалели об отказе от предложений президента России Владимира Путина, которые были сделаны в 2021 году, по вопросу безопасности в регионе, заявил директор департамента международных организаций МИДа Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

«Именно высокомерное нежелание западников услышать нашу позицию, по сути, привело к украинскому конфликту. Знаю, как «задним числом» некоторые есовцы сожалели, что по-хамски отвергли в конце 2021 года российские предложения по вопросу евробезопасности», — сказал Логвинов.

Он добавил, что высокопоставленные европейские чиновники «не способны по-настоящему ценить то, что Европа на протяжении 80 лет живет в мире».

В декабре 2021 года Москва предложила НАТО взять обязательство не брать в члены альянса Украину и не проводить на территории Украины любые военные мероприятия. Также Москва предложила Вашингтону исключить дальнейшее расширение НАТО за счет стран бывшего СССР, в том числе Украины и Грузии.





В своем ответе на предложения Москвы США выразили готовность обсудить меры укрепления доверия при организации учений в Европе, не размещать ядерное оружие в ее восточной части и продолжать обсуждение вопросов безопасности. После этого президент России Владимир Путин заявил, что в ответах США не учитывались ключевые озабоченности России, в числе которых нерасширение альянса, в том числе за счет Украины.

Одним из требований было неразмещение странами НАТО своих вооруженных сил и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, которые уже находились на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года.



Среди причин начала военной операции на Украине Путин называл планы НАТО по приглашению в альянс Украины, а также отказ Киева соблюдать минские соглашения, что, по его словам, создало существенные риски для безопасности России.