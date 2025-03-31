 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Тбилиси задержали россиянина, повредившего полицейский автомобиль

Фото: МВД Грузии
Фото: МВД Грузии

Полиция задержала в Тбилиси гражданина России, который во время акции протеста 28 марта повредил принадлежащий МВД Грузии автомобиль, сообщила пресс-служба ведомства.

«Сотрудниками Тбилисского управления полиции МВД по обвинению в порче чужого имущества задержан гражданин Российской Федерации Д.К. 1995 года рождения. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет», — говорится в сообщении.

Следствие ведется по статье 187 Уголовного кодекса Грузии.

«Грузинская мечта» пообещала запретить партию Саакашвили
Политика
Михаил&nbsp;Саакашвили

28 марта у парламента Грузии на проспекте Руставели прошла акция протеста против заседания следственной комиссии, которая изучала преступления, совершенные в период правления экс-президента Михаила Саакашвили.

На митинге была задержана лидер оппозиционной партии «Ахали» Элене Хоштария, позже ее отпустили.

Городской суд Тбилиси 17 марта приговорил Саакашвили, который возглавлял республику в 2004–2013 годах, к четырем годам и шести месяцам заключения за незаконное пересечение границы республики при возвращении из-за рубежа в 2021 году. Это четвертый приговор экс-президента. В итоге совокупное наказание Саакашвили составит 12 лет и шесть месяцев лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых

Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

В Мьянму прибыли более 120 российских спасателей

В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве

Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ

Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате

«Самолет» уточнил сроки проведения IPO дочерней компании

Суд потребовал от ВТБ заменить систему биллинга

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Грузия МВД Грузии парламент Грузии Россия задержание
Михаил Саакашвили фото
Михаил Саакашвили
политик, экс-президент Грузии
21 декабря 1967 года
Материалы по теме
Президент Грузии отозвал из КС иск о законе об иноагентах
Политика
Прокуратура Грузии отказалась обжаловать приговор Саакашвили
Политика
В РСМД оценили перспективы восстановления отношений России и Грузии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств ЕвропарламентаПолитика, 12:04
Как интеграции 1С упрощают процессы работы страховых компанийРБК Компании, 12:00
Стубб рассказал о вопросе Трампа: «Можно ли доверять Путину?»Политика, 11:59
НХЛ посвятила новые логотипы лиги в соцсетях погоне Овечкина за рекордомСпорт, 11:58
За какие машины в 2025 году придется заплатить налог на роскошь: списокАвто, 11:55
2025 год рискует стать переломным для ИТ. Какие законы перетрясут отрасльPro, 11:50
ЦБ сообщил о новой уловке мошенников с «международным счетом»Общество, 11:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 11:40
Банк подал иск о банкротстве дистрибьютора вин из ГрузииВино, 11:37
Росрыболовство опровергло связь с открывшим стрельбу в МурманскеОбщество, 11:36
В МИДе заявили о сожалении в странах ЕС об отказе от предложений ПутинаПолитика, 11:30
«Медиазона» объявила о сокращениях из-за нехватки денегТехнологии и медиа, 11:24
Армения уведомила ОДКБ, что не будет финансировать организациюПолитика, 11:18
Биткоин растерял рост прошедшей недели. Что случилось на крипторынкеКрипто, 11:12