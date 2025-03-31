В Тбилиси задержали россиянина, повредившего полицейский автомобиль

Фото: МВД Грузии

Полиция задержала в Тбилиси гражданина России, который во время акции протеста 28 марта повредил принадлежащий МВД Грузии автомобиль, сообщила пресс-служба ведомства.

«Сотрудниками Тбилисского управления полиции МВД по обвинению в порче чужого имущества задержан гражданин Российской Федерации Д.К. 1995 года рождения. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет», — говорится в сообщении.

Следствие ведется по статье 187 Уголовного кодекса Грузии.



28 марта у парламента Грузии на проспекте Руставели прошла акция протеста против заседания следственной комиссии, которая изучала преступления, совершенные в период правления экс-президента Михаила Саакашвили.

На митинге была задержана лидер оппозиционной партии «Ахали» Элене Хоштария, позже ее отпустили.



Городской суд Тбилиси 17 марта приговорил Саакашвили, который возглавлял республику в 2004–2013 годах, к четырем годам и шести месяцам заключения за незаконное пересечение границы республики при возвращении из-за рубежа в 2021 году. Это четвертый приговор экс-президента. В итоге совокупное наказание Саакашвили составит 12 лет и шесть месяцев лишения свободы.