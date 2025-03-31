В Тбилиси задержали россиянина, повредившего полицейский автомобиль
Полиция задержала в Тбилиси гражданина России, который во время акции протеста 28 марта повредил принадлежащий МВД Грузии автомобиль, сообщила пресс-служба ведомства.
«Сотрудниками Тбилисского управления полиции МВД по обвинению в порче чужого имущества задержан гражданин Российской Федерации Д.К. 1995 года рождения. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет», — говорится в сообщении.
Следствие ведется по статье 187 Уголовного кодекса Грузии.
28 марта у парламента Грузии на проспекте Руставели прошла акция протеста против заседания следственной комиссии, которая изучала преступления, совершенные в период правления экс-президента Михаила Саакашвили.
На митинге была задержана лидер оппозиционной партии «Ахали» Элене Хоштария, позже ее отпустили.
Городской суд Тбилиси 17 марта приговорил Саакашвили, который возглавлял республику в 2004–2013 годах, к четырем годам и шести месяцам заключения за незаконное пересечение границы республики при возвращении из-за рубежа в 2021 году. Это четвертый приговор экс-президента. В итоге совокупное наказание Саакашвили составит 12 лет и шесть месяцев лишения свободы.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых
Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом
Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России
В Мьянму прибыли более 120 российских спасателей
В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве
Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ
Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате
«Самолет» уточнил сроки проведения IPO дочерней компании
Суд потребовал от ВТБ заменить систему биллинга
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов