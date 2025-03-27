«Грузинская мечта» пообещала запретить партию Саакашвили

«Единое национальное движение» Саакашвили хотят признать антиконституционным и запретить партии участвовать в каких-либо выборах в стране. Самому политику в марте вынесли еще два приговора

Михаил Саакашвили (Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters)

Грузинскую партию «Единое национальное движение» (ЕНД), основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили, власти страны намерены объявить неконституционной, заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, передает местный «Первый канал».

«Выводы [парламентской] следственной комиссии станут прочной правовой основой для объявления этой партии антиконституционной, и Конституционный суд, мы уверены, вынесет объективное решение. «Единое национальное движение» не только не будет участвовать в выборах местного самоуправления, но и вообще ни в каких выборах в этой стране», — заявил он. Политик добавил, что признание неконституционной приведет к запрету деятельности партии.

ЕНД Мдинарадзе отнес к политическим силам, действующим против интересов Грузии и управляемым извне. Он напомнил, что ее запрет был предвыборным обещанием «Грузинской мечты».

Комиссия расследует события, связанные с Саакашвили и его сторонниками, начиная с 2003 года (президентом он стал в 2004-м) и по сегодняшний день.

В марте суд в Грузии вынес два приговора Саакашвили. В общей сложности их у него четыре с момента, как он перестал быть президентом в 2013 году. Экс-главу государства приговорили к 4,5 года лишения свободы за незаконное пересечение границы республики при возвращении с Украины в 2021 году и к девяти годам по делу о присвоении и растрате около 8,8 млн лари бюджетных средств. Совокупное наказание 57-летнего Саакашвили составит 12,5 года.

ЕНД он основал еще в 2001-м, будучи депутатом парламента, как «Национальное движение», с ним он пришел к власти во время «революции роз» 2003 года. На парламентских выборах прошлого года коалиция «Единство — Национальное движение», в которой ведущую роль играла ЕНД, получила третье место. Результаты голосования она не признала, начались протесты.