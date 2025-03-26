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Вильфанд пообещал москвичам аномальное тепло в выходные

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В предстоящие выходные москвичей ждет аномально теплая и солнечная погода. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С пятницы по воскресенье температура — от плюс 10 до плюс 15 градусов. Температура будет выше нормы на пять-шесть градусов. К нам возвращается та погода, которая была в понедельник, — будет много солнца», — рассказал синоптик, добавив, что существенных осадков 29 и 30 марта не ожидается.

В ночь на четверг, 27 марта, температура воздуха в столичном регионе составит плюс 1–3 градуса, днем потеплеет до 8–10 градусов. Местами пройдет небольшой или умеренный дождь, сообщил в среду Гидрометцентр. При этом в Москве и области с 21:00 до 9:00 утра четверга действует «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. В среду очаги тумана местами сократили видимость до 400 м и менее, сообщал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

При этом на юге европейской части России в конце марта воцарится летнее тепло: так, в Краснодаре и Крыму дневные температуры в конце недели достигнут 20–25 градусов, а в Адыгее — 27 градусов, рассказывал ранее Вильфанд.

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