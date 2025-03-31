Губернатор прокомментировал стрельбу неизвестного с крыши в Мурманске
Неизвестный, стрелявший с крыши в Мурманске, обезврежен, сообщил губернатор Андрей Чибис.
«Спасибо правоохранителям за работу», — написал глава региона в телеграм-канале.
До этого Чибис сообщил, что стрельба ведется на Кольском проспекте, дом № 10. Он попросил местных жителей «соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности» — потушить свет и не приближаться к окнам, а также не рисковать ради эффектных видео. «Особо прошу не снимать и не выкладывать в сеть работу наших силовиков, а также доверять только проверенной информации», — подчеркнул Чибис.
ГТРК «Мурман» сообщил, что стрельба сначала велась одиночными выстрелами, а потом — очередями.
Под обстрел попал экипаж ППС, пострадавших нет, сообщил СК. Ведомство завело уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
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