Росгвардия показала кадры нейтрализации стрелка с крыши в Мурманске
Росгвардия опубликовала видео работы сотрудников мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь», которые нейтрализовали стрелка в Мурманске во время штурма крыши 14-этажного здания.
Вечером 30 марта неизвестный открыл огонь с крыши дома на Кольском проспекте, 10. Стрельба велась с крыши общежития, уточнил телеграм-канал Mash. По данным Shot, несколько человек ранены. Неизвестный открыл стрельбу по трем полицейским машинам, уточнила Baza, добавив со ссылкой на очевидцев, что у стрелка было два ружья.
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