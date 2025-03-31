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Росгвардия показала кадры нейтрализации стрелка с крыши в Мурманске

Росгвардия опубликовала видео работы сотрудников мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь», которые нейтрализовали стрелка в Мурманске во время штурма крыши 14-этажного здания.

Вечером 30 марта неизвестный открыл огонь с крыши дома на Кольском проспекте, 10. Стрельба велась с крыши общежития, уточнил телеграм-канал Mash. По данным Shot, несколько человек ранены. Неизвестный открыл стрельбу по трем полицейским машинам, уточнила Baza, добавив со ссылкой на очевидцев, что у стрелка было два ружья.

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Мурманск Мурманская область стрельба Росгвардия
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