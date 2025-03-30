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Конюхова подобрал сухогруз после поломки лодки в Индийском океане

Российского путешественника Фёдора Конюхова, осуществлявшего одиночный переход от Южной Америки до Австралии на весельной лодке, подобрал китайский сухогруз. Об этом сообщается в телеграм-канале Конюхова.

Конюхов поднялся на сухогруз Ore Hong Kong по веревочной лестнице, осадка судна составляет 22 м. Ему пришлось карабкаться в сапогах, в полной яхтенной экипировке.

«Так как судно идет полупустое, винт и руль оголены наполовину. Размеры гигантские. В какой-то момент лодку потащило под корму, под винт. По словам Фёдора — был очень опасный момент. Океанская зыбь пару раз швырнула весельную лодку и сильно ударила о корпус сухогруза. Фёдор в это время уже лез вверх по трапу, слышал треск, но оценить масштаб повреждений уже не мог», — сказано в его канале.

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Фото:fedor_konyuhov / VK

Конюхова отвели в лазарет, он останется там до конца плавания сухогруза. Запланированная дата прибытия судна в Циндао — 20-21 апреля.

Лодку поднять не удалось. Конюхов рассказал, что заплакал, когда увидел, как она отдаляется. Ее планируют подобрать у берегов Австралии через полгода.

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Фото:konyukhovfedor / Telegram


Конюхов завершил свое плавание на 115-й день путешествия. Причиной стал выход из строя ключевых систем управления лодкой и жизнеобеспечения. Ранее на судне также произошел ряд поломок.

В тот же день в штабе Конюхова сообщили, что запросили помощь у Ore Hong Kong, следующего под флагом КНР из Бразилии в Китай.

Ранее в штабе уточнили, что «Конюхов стал первым в истории, кто смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке». За 114 дней плавания лодка преодолела 11,1 тыс. км (6 тыс. морских миль), что составляет 120 градусов. До предполагаемого финиша в Австралии оставалось 60 градусов. Весь маршрут составляет 180 градусов — половина земного шара по меридианам.

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Федор Конюхов путешествие КНР
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