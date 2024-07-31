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Конюхов установил мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине

Федор Конюхов пробыл почти 21 день у Северного полюса и поставил новый рекорд

Путешественник Федор Конюхов завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции в районе Северного полюса, пробыв там почти 21 день, и установил новый мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине. Об этом сообщила пресс-служба Международного центра путешествий имени Конюхова в телеграм-канале.

В ходе путешествия Конюхов поднялся на борт атомного ледокола «50 лет Победы». Всего он провел в одиночестве на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут, за которые прошел 239 км.

Дрейф начался 9 июля в Западном полушарии, а 18 июля Конюхов пересек нулевой меридиан и вернулся в Восточное полушарие. Через пять дней полярная станция путешественника достигла самой южной точки своего маршрута, после чего, под влиянием южного и юго-восточного ветра, начался третий этап дрейфа. Станция Конюхова направилась на северо-восток.

«Дрейф проходил в суровых погодных условиях высокоширотной Арктики. Путешественника сопровождали густые туманы, низкая облачность с мокрым снегом, градом и ледяным дождем. Скорость ветра на порывах достигала 60 км/ч», — рассказали ТАСС в международном центре.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В марте 2023 года Конюхов и путешественник Иван Меняйло побили еще один мировой рекорд — по дальности полета воздушного шара. Они пролетели более 2368 км, прошлый рекорд был установлен в 1994 году двумя японцами — Чикацу Какинума и Мичио Канда. Российские пилоты направились из Кировска через Череповец в Вологодской области до Балакова в Саратовской области.

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Теги
Федор Конюхов мировой рекорд Северный полюс льдина
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