Конюхов приостановил плавание через два океана из-за поломки лодки

Фото: fedor_konyuhov / VK

Российский путешественник Федор Конюхов на 114-й день одиночного перехода от Южной Америки до Австралии решил завершить свое плавание на весельной лодке «АКРОС» из-за выявленных на судне поломок. Об этом сообщила команда путешественника. Информация опубликована на сайте путешественника.

«После оценки всех повреждений и неисправностей на борту весельной лодки команда предложила Федору Конюхову завершить переход по техническим причинам и эвакуироваться на борт проходящего судна. Это решение поддержано всеми партнерами проекта», — рассказали в команде мореплавателя.

Причиной такого решения стал выход из строя ключевых систем управления лодкой и жизнеобеспечения. Кроме того, накануне полностью вышел из строя блок управления автопилотом, что в условиях будущих штормов не позволит путешественнику удерживать лодку на заданном курсе, и судно будет вставать бортом к волне, что может привести к новым переворотам и критическим повреждениям, отметили в команде путешественника.

В феврале во время шторма были повреждены ветроуказатели. На борту лодки были четыре запасных ветроуказателя и предусмотрено два разъема под них. На текущий момент не работает ни один ветроуказатель, разъемы окислились из-за экстремальной влажности, а один вывернут с корнем.

Кроме того, на прошлой неделе вышел из строя основной опреснитель, в связи с чем путешественнику пришлось начать использовать резервный, уточнили в команде Конюхова.

Также из-за сильнейшего шторма, произошедшего 3–4 февраля 2025 года, сломался спутниковый телефон Iridium, была повреждена внешняя антенна из-за попадания воды внутрь. С тех пор голосовая связь и текстовые сообщения передавались через терминал Iridium Go, с которым путешественнику приходилось выходить на палубу. Из-за попадания влажности и морской воды в три из четырех таких терминалов передача сообщений происходит с задержками, пояснили в команде.

В связи с выявлением ряда неисправностей штаб Федора Конюхова запросил помощь у сухогруза Ore Hong Kong, следующего под флагом КНР из Бразилии в Китай. Ориентировочно в ближайшее время судно сможет подплыть к лодке путешественника.

За 114 дней плавания лодка Конюхова преодолела 11,1 тыс. км (6 тыс. морских миль), что составляет 120 градусов. До предполагаемого финиша в Австралии оставалось 60 градусов. Весь маршрут составляет 180 градусов — половина земного шара по меридианам.