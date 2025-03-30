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У берегов Тонга произошло сильное землетрясение магнитудой 7

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

У берегов Тонга в Океании зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 7, соответствующая информация размещена на сайте Геологической службы США.

Землетрясение произошло в 12:18 по местному времени (в 15:18 мск). Эпицентр находился на глубине 10 км в 90,5 км к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай. Из-за землетрясения у берегов Тонга объявили угрозу цунами.

Землетрясения по магнитуде классифицируются с помощью шкалы Рихтера, которая содержит условные единицы от 1 до 9,5, где 1–2 — наиболее слабое землетрясение, а 8–9 — наиболее сильное.

В Мьянме число жертв землетрясения превысило 1,7 тыс.
Общество
Фото:Reuters

28 марта сильное землетрясение магнитудой 7,7 произошло к западу от Мандалая, второго по величине города Мьянмы. Толчки ощутили жители Таиланда и ряда соседних стран. По данным Геологической службы США, землетрясение в Мьянме стало самым мощным за последние 100 лет.

В результате погибли 1,7 тыс. человек, около 3,4 тыс. пострадали. Также было повреждено около 1,6 тыс. домов.

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Тонга землетрясение Океания магнитуда
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