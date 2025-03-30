За ночь над Россией уничтожили шесть беспилотников

В ночь на 30 марта силы ПВО уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны.

Три дрона сбили над Белгородской областью, два — над Брянской области, один — над Саратовской.

По информации главы Брянской области Александра Богомаза, над регионом перехватили беспилотники самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

Около 0:20 мск губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон атаковал город Строитель в 21 км от Белгорода. В результате удара загорелась кровля пустого двухэтажного офисного здания. Огонь оперативно потушили.

28 марта украинские дроны атаковали в Брянской области сельхозпредприятие и электротрансформаторную подстанцию. Как сообщил тогда Богомаз, на территории предприятия беспилотники уничтожили молоковоз, здание молочной фермы, пункт охраны, трансформаторную подстанцию предприятия и легковой автомобиль. Из-за удара по подстанции произошло возгорание жилого дома.